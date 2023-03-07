В Грузии масштабные протесты из-за скандального закона в стиле России: начались стычки

Под парламентом Грузии собрались тысячи человек, они протестуют против принятия скандальных проектов об "иноагентах". Начались стычки, полиция применила слезоточивый газ.

Организаторы протеста призвали митингующих переместиться ко всем трем выходам из парламента. Шеренги спецназа не дают этого сделать.

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Что происходит в Грузии

Люди скандируют "русские" и "рабы". Полиция несколько раз применяла слезоточивый газ. Рядом с парламентом была замечена также водомет.

МВД опубликовало заявление, что акция "приобрела насильственный характер" и что если протестующие будут игнорировать законные требования полиции, к ним "применят пропорциональную силу, как определено законодательством, включая спецсредства".

От полиции раздаются призывы к протестующим разойтись с предупреждениями, что иначе могут применить силу.

Протесты в Тбилиси: смотрите фото

Впоследствии правоохранители задержали возле парламента несколько участников акции. Спецназ применяет водомет с улиц рядом с парламентом в направлении центрального проспекта Руставели. Также сообщают, что правоохранители применили резиновые пули.

Сообщается также, что президент Грузии Саломе Зурабишвили отменила все запланированные встречи в США.

Зурабишвили поддержала митингующих в Тбилиси, заявив, что она наложит вето на закон об "иноагентах".

"Обращаюсь к вам, к тем, кто сегодня вечером стоит на Руставели, как я стояла сама много раз. Я рядом с вами, потому что вы представляете свободную Грузию. Страну, которая принадлежит в свободной Европе, и никто не сможет ее отобрать. Этот закон никому не нужен, он написан под диктовку Москвы", – сказала Зурабишвили.

Что известно о скандальном законопроекте

Отметим, что парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", повторяющий российское законодательство об "иноагентах".

Два законопроекта с общим условным названием "Об иностранных агентах" были внесены в парламент Грузии 26 февраля. Уже 2 марта парламентские комитеты - по внешним связям и обороне и безопасности - одобрили законопроекты в первом чтении.

Депутаты провластных сил Грузии подчеркивают, что законопроекты об иностранных агентах были разработаны с учетом американского опыта.