"Сценарий Майдана у нас невозможен": премьер Грузии Кобахидзе выступил с поддержкой действий полиции

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что власти страны не допустят повторения в Грузии событий украинского Евромайдана. Грузией, по его словам, руководят "опытные и мудрые" люди.

Он сослался на то, что Грузия, "в отличие от Украины 2013 года", – независимое государство. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Newsgeorgia.

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Что заявил премьер Грузии относительно протестов в Тбилиси

Он возложил ответственность за силовой разгон митинга на проевропейских политиков и "агентуру".

В отличие от Украины 2013 года, Грузия - это независимое государство с сильными институтами и, главное, мудрым и опытным руководством. Сценарий Майдана у нас невозможен. Грузия не позволит этого,

– подчеркнул Кобахидзе.

По его словам, действия полиции на площади Руставели были направлены на то, чтобы предотвратить "конституционный переворот" в стране.

Напомним, в ночь на 30 ноября полиция разогнала протестующих на площади Руставели в Тбилиси. Силовики применяли водометы, слезоточивый газ и применяли физическое насилие к протестующим. Те пытались отстреливаться фейерверками. Протест начался из-за планов правительства отложить переговоры о вступлении Грузии в ЕС до 2028 года.