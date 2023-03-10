Вольский заявил, что из Украины приехали поклонники "Нацдвижения". Вицеспикер Грузии посетовал, что они будут пытаться использовать молодежную энергию и держать на повестке дня революционный процесс.
Обратите внимание Россия считает, что людей можно держать в лагерях, – Подоляк о протестах в Грузии
По словам Вольского, определенная группа молодежи пытается воспрепятствовать "развитию политических процессов". В частности, вицеспикер назвал Левана Хабеишвили – лидера "Единого национального движения".
Грузинский народ борется за свободу
- На самом же деле грузинский народ вышел на протесты сражаться за свою свободу. Люди хотят оградить европейское будущее для страны. Протесты начались из-за скандального закона об иноагентах. Его фактически списали с аналогичного закона страны-террористки.
- Протестующие восклицали "россияне" и "рабы". Кроме того, во время одной из акций подожгли российский флаг.
- На протестах звучал гимн Украины. Кроме того, здание парламента в Грузии подсветили словами "Слава Украины". Владимир Зеленский поблагодарил грузинских протестующих и выразил Грузии свое уважение. Зеленский подчеркнул, что Украина поддерживает путь Грузии в ЕС.
- После масштабных протестов скандальный закон был отклонен.