Вольський заявив, що з України приїхали прихильники "Нацруху". Віцеспікер Грузії побідкався, що вони намагатимуться використати молодіжну енергію та тримати на порядку денному революційний процес.
Зверніть увагу Росія вважає, що людей можна тримати в таборах, – Подоляк про протести в Грузії
За словами Вольського, певна група молоді намагається перешкодити "розвитку політичних процесів". Зокрема, віцеспікер назвав Левана Хабеішвілі – лідера "Єдиного національного руху".
Грузинський народ бореться за свободу
- Насправді ж грузинський народ вийшов на протести боротися за свою свободу. Люди хочуть захистити європейське майбутнє для країни. Протести розпочалися через скандальний закон про іноагентів. Його фактично списали з аналогічного закону країни-терористки.
- Протестувальники вигукували "росіяни" та "раби". Окрім того, під час однієї з акцій підпалили російський прапор.
- На протестах звучав гімн України. Окрім того, будинок парламенту у Грузії підсвітили словами "Слава України". Володимир Зеленський подякував грузинським протестувальникам та висловив Грузії свою повагу. Зеленський наголосив: Україна підтримує шлях Грузії до ЄС.
- Після масштабних протестів скандальний закон відхилили.