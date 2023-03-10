Вольський заявив, що з України приїхали прихильники "Нацруху". Віцеспікер Грузії побідкався, що вони намагатимуться використати молодіжну енергію та тримати на порядку денному революційний процес.

Зверніть увагу Росія вважає, що людей можна тримати в таборах, – Подоляк про протести в Грузії

За словами Вольського, певна група молоді намагається перешкодити "розвитку політичних процесів". Зокрема, віцеспікер назвав Левана Хабеішвілі – лідера "Єдиного національного руху".

Грузинський народ бореться за свободу