В России на Дальнем Востоке десятки тысяч людей открыто выступают против Владимира Путина. Протесты в Хабаровске и других городах региона не утихают.

Протесты в России начались на фоне изменений в Конституцию, которые позволяют Владимиру Путину руковдить вплоть до 2036 года. В Москве и Петербурге власть жестко подавляет акции, об этом рассказывается на сайте 24 канала.

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А вот в Хабаровске полиция даже не пытается разогнать протестующих – их в разы больше, чем правоохранителей. 18 июля по разным оценкам на улицу города вышло от 50 до 80 тысяч человек. Протесты в этом регионе не утихают и пока что носят мирный характер. Центральная власть не знает, что с этим делать. Сейчас Кремль просто игнорирует то, что происходит на Дальнем Востоке.

Причины протестов в Хабаровске

Формальным поводом для недовольства масс стал арест губернатора края Сергея Фургала, который занимает эту должность с декабря 2018 года.

Фургала обвиняют в организации заказных убийств 15 летней давности. В те времена он занимался бизнесом, а многие предприниматели в этом регионе были причастны к криминальному миру. Однако жители Хабаровского края уверены, что это дело политическое и их губернатора просто пытаются отстранить от власти.

Сергей Фургал стал губернатором неожиданно для Москвы. Его считали техническим кандидатом, который даже не вел кампанию, а он взял и победил действующего на то время губернатора от "Единой России" Вячеслава Шпорта.



Сергей Фургал / Фото з Instagram s.furgal

Во втором туре Фургала поддержало 70% избирателей. Но это было только начало. Путинская партия потерпела настоящего фиаско в этом регионе – на последующих выборах в городской совет Хабаровска и Законодательное собрание края (в Украине это уровень областного совета) победила формально оппозиционная партия Владимира Жириновского – ЛДПР. Стоит заметить, что в городской совет не прошел ни один кандидат от "Единой России".

Фургал также является членом ЛДПР. И если Жириновского считают карманным оппозиционером, на Дальнем Востоке в Фургале люди увидели настоящую альтернативу власти, которая им очевидно уже надоела.

Два года назад, назло Путину и "единороссам", хабаровчане выбрали себе в губернаторы чисто конкретного Фургала с типичной биографией члена ЛДПР. Путин это стерпел, но демонстративное равнодушие при обнулении стало последней каплей, и Путин, озлобившись, Фургала арестовал. И хабаровчан вышли на улицы,

– анализирует в Фейсбуке российский публицист и правозащитник Виктор Шендерович.

Стоит сказать, что в Хабаровском крае даже при всей формальности и абсурдности организации референдума в России за изменения в Конституцию проголосовало мало людей.

Мятежный Край

До бунта и мятежа там еще не дошло – но количество людей, которые выходят на протесты впечатляет. Некоторые говорят, что 10% жителей Хабаровске уже вышли на улицу.

Протестующие считают, что Путин готов посадить любого противника своей власти. Люди требуют освободить Фургала из тюрьмы и вернуть его домой. "Свободу Фургалу!", "Фургал – наш выбор!", "Фургала домой!" и "Я/Мы Сергей Фургал" – с такими лозунгами вышли на акцию жители Дальнего Востока.

Однако, только этим они не ограничились. Звучат довольно радикальные слова: "Дальний Восток – наш", "Москва, уходи!", "Путин – вор!", "Путина в отставку!".

Подобные акции проходят и в других городах Дальнего Востока – протесты охватили Биробиджан, Комсомольск-на-Амуре, Владивосток, Новосибирск, Омск.

Интересно, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский на своем телеграмм-канале отмежевался от протестных акций в Хабаровске. Он подчеркнул, что его партия "к ним не имеет отношения и они агитируют людей идти только на санкционированные акции". То есть те, которые позволит Путин.

А он, похоже, не знает как решить проблему в Хабаровском крае. О том, что там происходит не говорят на российских телеканалах. Но в современном мире информацию трудно ограничивать. Поэтому просто закрывать глаза на протесты не получится. К тому же Дальний Восток не впервые бунтует.

Но пока полиция не трогает людей. Возможно, боится, ведь протестующих действительно много и если дойдет до столкновений, это может привести к серьезным последствиям.

ВВП (так иногда называют Путина – 24) надеется, что люди успокоятся, а если нет, то очевидно, что единственный способ выхода из ситуации который известен диктатору – силовой разгон, это лишь вопрос времени. На что готовы пойти недовольные жители Хабаровского края покажет время. Но ситуация для Кремля очень неприятная и опасная.

У Москвы нет хорошего выхода. Если сейчас они попытаются эту историю не заметить – хабаровчане станут примером для других регионов, включая Москву. А причин для выхода на улицу много. Если же сейчас жестко подавить Хабаровск, это даст кратковременное затишье, но на следующем витке приведет к такому сопротивления, с которым невозможно будет справиться,

– пишет в Фейсбуке московский политолог Юлия Галямина.

Эксперт-международник Олег Белоколос считает, что события в России напоминают 1905, когда в этой стране состоялась революция. Сейчас как и в то время была обострена ситуация из-за экономического кризиса.

На фоне коронавируса в России наблюдается огромное падение объемов экспорта продуктов – нефти, газа. Это все резко уменьшило поступления в бюджет и вызывает напряжение в различных сферах. Даже говорят о сокращении расходов на оборону. Но сами по себе протесты в Хабаровске не приведут к свержению режима Путина, заверил эксперт.

Протесты в Хабаровске вряд ли можно назвать началом революции в России, но это четкий индикатор недовольства, которое прорывается и будет продолжать возникать в разных частях России,

– сказал Олег Белоколос в комментарии для сайта 24 канала.

Эксперт также отметил, что никто не спрогнозирует чем закончатся протесты. Все будет зависеть от того появится ли там новый лидер, который способен возглавить протестное движение.

К слову, Хабаровск и Москву разделяет восемь тысяч километров. Чтобы добраться из столицы России в Хабаровск, необходимо ехать пять с половиной дней. Если в Хабаровске уже пришло время обеда, то в Москве в это время еще ночь. И пока Москва спит, на Дальнем Востоке люди продолжают бунтовать.

А это интересно знать! В Хабаровском крае можно встретить немало людей с украинскими фамилиями. По данным переписи 1926 года в Зеленом Клине – так украинцы называли этот регион, проживало 303 тысяч украинцев или 24,5% всего дальневосточного населения. Украинские переселенцы сыграли важную роль в освоении этих земель. Но в период существования СССР украинское население региона подверглось массовым депортациям и русификации.