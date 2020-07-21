В Росії на Далекому Сході десятки тисяч людей відкрито виступають проти Володимира Путіна. Протести у Хабаровську й інших містах регіону не вщухають .

Протести в Росії розпочались на фоні змін у Конституцію, які дозволяють Володимиру Путіну правити аж до 2036 року. У Москві й Петербурзі влада жорстко придушує акції, про це розповідається на сайті 24 каналу.

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А от у Хабаровську поліція навіть не намагається розігнати протестуючих – їх у рази більше, ніж правоохоронців. 18 липня за різними оцінками на вулицю міста вийшло від 50 до 80 тисяч людей. Протести у цьому регіоні не вщухають й поки носять мирний характер. Центральна влада не знає, що з цим робити. Наразі Кремль просто ігнорує те, що відбувається на Далекому сході.

Причини протестів у Хабаровську

Формальним приводом для невдоволення мас став арешт губернатора краю Сергія Фургала, який займає цю посаду з грудня 2018 року.

Фургала звинувачують в організації замовних вбивств 15 річної давнини. У ті часи він займався бізнесом, а багато підприємців у тому регіоні були причетними до кримінального світу. Проте мешканці Хабаровського краю впевнені, що це справа політична й їх губернатора просто намагаються усунути від влади.

Сергій Фургал став губернатором несподівано для Москви. Його вважали технічним кандидатом, який навіть не вів кампанію, а він узяв й переміг чинного на той час губернатора від "Єдиної Росії" В’ячеслава Шпорта.

Сергій Фургал / Фото з Instagram s.furgal

У другому турі Фургала підтримало 70% виборців. Але це був лише початок. Путінська партія зазнала справжнього фіаско у цьому регіоні – на подальших виборах у міську раду Хабаровська та Законодавчі збори краю (в Україні це рівень обласної ради) перемогла формально опозиційна партія Володимира Жиріновського – ЛДПР. Варто зауважити, що в міську раду не пройшов жоден кандидат від "Єдиної Росії".

Фургал також є членом ЛДПР. І якщо Жиріновського вважають кишеньковим опозиціонером, на Далекому сході у Фургалі люди побачили справжню альтернативу владі, яка їм очевидно вже набридла.

Два роки тому, на зло Путіну і "єдиноросам", хабаровчани обрали собі в губернатори чисто конкретного Фургала з типовою біографією члена ЛДПР. Путін це витерпів, але демонстративна байдужість при обнулінні стала останньою краплею, і Путін, озлобившись, Фургала заарештував. І хабаровчани вийшли на вулиці,

– аналізує у Фейсбуці російський публіцист й правозахисник Віктор Шендерович.

Варто сказати, що у Хабаровському краї навіть при всій формальності й абсурдності організації референдуму в Росії за зміни в Конституцію проголосувало мало людей.

Заколотний Край

До бунту й заколоту там ще не дійшло – але кількість людей, які виходять на протести вражає. Дехто каже, що 10% мешканців Хабаровську вже вийшли на вулицю.

Протестувальники вважають, що Путін готовий посадити будь-якого противника своєї влади. Люди вимагають звільнити Фургала із в’язниці й повернути його додому. "Свободу Фургалу!", "Фургал – наш вибір!", "Фургала додому!" і "Я/Ми Сергій Фургал" – з такими гаслами вийшли на акцію мешканці Далекого сходу.

Проте, лише цим вони не обмежились. Звучать доволі радикальні слова: "Далекий Схід – наш", "Москва, йди геть!", "Путін – злодій!", "Путіна у відставку!".

Подібні акції відбуваються й в інших містах Далекого сходу – протести охопили Біробіджан, Комсомольськ-на-Амурі, Владивосток, Новосибірськ, Омськ.

Цікаво, що лідер ЛДПР Володимир Жиріновський на своєму телеграм-каналі відмежувався від протестних акцій у Хабаровську. Він підкреслив, що його партія "до них не має стосунку й вони агітують людей йти тільки на санкціоновані акції". Тобто ті, які дозволить Путін.

А він, схоже, не знає як вирішити проблему в Хабаровському краї. Про те, що там відбувається не говорять на російських телеканалах. Але в сучасному світі інформацію важко обмежувати. Тому просто закривати очі на протести не вийде. До того ж Далекий схід не вперше бунтує.

Але поки поліція не чіпає людей. Можливо, боїться, адже протестувальників дійсно багато і якщо дійде до сутичок, це може призвести до серйозних наслідків.

ВВП (так іноді називають Путіна – 24) сподівається, що люди заспокоються, а якщо ні, то очевидно, що єдиний спосіб виходу із ситуації який відомий диктатору – силовий розгін, це лише справа часу. На що готові піти невдоволені мешканці Хабаровського краю покаже час. Але ситуація для Кремля дуже неприємна й небезпечна.

У Москви немає хорошого виходу. Якщо зараз вони спробують цю історію не помітити – хабаровчани стануть прикладом для інших регіонів, включаючи Москву. А причин для виходу на вулицю є багато. Якщо ж зараз жорстко придушити Хабаровськ, це дасть короткочасне затишшя, але на наступному витку призведе до такого опору, з яким неможливо буде впоратися,

– пише у Фейсбуці московська політикиня Юлія Галяміна.

Експерт-міжнародник Олег Бєлоколос вважає, що події у Росії нагадують 1905 рік, коли в цій країні відбулась революція. Зараз як і у ті часи була загострена ситуація через економічну кризу.

На тлі коронавірусу в Росії спостерігається величезне падіння обсягів експорту продуктів – нафти, газу. Це все різко зменшило надходження до бюджету й спричиняє напругу в різних сферах. Навіть говорять про скорочення витрат на оборону. Але самі по собі протести у Хабаровську не приведуть до повалення режиму Путіна, запевнив експерт.

Протести у Хабаровську вряд чи можна назвати початком революції в Росії, але це чіткий індикатор невдоволення, яке проривається й буде продовжувати виникати у різних частинах Росії,

– сказав Олег Бєлоколос у коментарі для сайту 24 каналу.

Експерт також зазначив, що ніхто не спрогнозує чим закінчяться протести. Все буде залежати від того чи з’явиться там новий лідер, який здатний очолити протестний рух.

До слова, Хабаровськ й Москву розділяє вісім тисяч кілометрів. Щоб дібратися із столиці Росії у Хабаровськ, необхідно їхати аж п’ять з половиною днів. Якщо у Хабаровську вже настав час обіду, то в Москві у цей же час ще ніч. І поки Москва спить, на Далекому сході люди продовжують бунтувати.

А це цікаво знати! В Хабаровському краю можна зустріти чимало людей з українськими прізвищами. За даними перепису 1926 в Зеленому Клині – так українці називали цей регіон, мешкало 303 тисячі українців або 24,5% усього далекосхідного населення. Українські переселенці зіграли важливу роль в освоєнні цих земель. Але у період існування СРСР українське населення регіону зазнало масових депортацій і зросійщення.