Парламент Ирана развязал руки судьям в отношении протестующих: многим грозит смертная казнь

В Иране проходят протесты против нынешней власти. Парламент государства призвал суды, выносящие приговоры задержанным митингующим, не быть "снисходительными".

Тысячи граждан Ирана продолжают выходить на улицы и пытаются выступать против власти. Законодательный орган страны Меджлис большинством голосов принял решение о том, что протестующие должны усвоить "хороший урок".

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В обращении Меджлиса к иранским судам говорится, что иранцы продолжают выходить на улицы, несмотря на угрозу ареста. Очевидно, власти не нашли никакого другого способа "решить" проблему, как разрешить более жесткие приговоры.

Мы, представители этой нации, просим всех государственных служащих, в частности судебную систему, обращаться с теми, кто вел войну (против иранской власти – 24 канал), нападал на жизнь и имущество людей, таким образом, чтобы те усвоили хороший урок в кратчайшие сроки,

– говорится в документе.

Какая ситуация в Иране: что стало причиной митингов

Все началось в сентябре, когда из-за действий силовиков погибла 22-летняя Махса Амини, которая якобы неправильно носила хиджаб. Произошло это 17 сентября, после чего в разных городах государства начались протесты.

Правозащитная группа Iran Human Rights заявила в отчете за прошедшую неделю, что десяткам протестующих предъявлены обвинения, в частности из-за "вражды против Бога" и "коррупции", такие судебные дела действительно могут закончиться приговорами о смертной казни.

Заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов комментировал, могут ли закончиться протесты свержением режима. По его словам, такая возможность существует.

В письме прямо не указывается, что суды должны приговаривать к смертной казни активистов, однако этот документ фактически развязывает руки властям. К тому же, в Иране разрешена смертная казнь и группа Iran Human Rights ранее сообщала о возможных казнях иранцев из-за участия в протестах.

Также напомним, что Иран продолжает помогать России убивать граждан Украины. Однако в Тегеране уже начинается раскол из-за того, что часть власти не хочет передавать Кремлю дроны.

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