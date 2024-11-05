Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times of Israel. Заметим, что причиной увольнения Галанта называют "отсутствие доверия".

Смотрите также Что угрожает ядерным базам в Европе и как изменения климата влияют на ядерные арсеналы США

Протесты в Израиле против увольнения министра обороны

Так, десятки тысяч людей в разных городах Израиля вышли на улицы после решения Нетаньяху уволить министра обороны. Протесты продолжаются в Хайфе, Нетании, Беэр-Шеве и на перекрестках по всей стране, в дополнение к большим демонстрациям в Тель-Авиве и Иерусалиме.

В Тель-Авиве митингующие перекрыли центральное шоссе, а в Хайфе уже вмешалась полиция.

Более того, митинги продолжаются также в Нагарии и других общинах на севере Израиля, вопреки приказу об ограничении массовых собраний на фоне постоянных ракетных обстрелов из Ливана.

Интересно, что Биньямин Нетаньяху уже пытался освободить Галанта в марте 2023 года. Это произошло после того, как министр обороны призвал премьера прекратить запланированную судебную реформу. Однако решение об увольнении вызвало волну протестов против Нетаньяху, что заставило главу Израиля отменить его.

Заметим, что вместо Галанта новым министром обороны Израиля стал глава МИД страны Исраэль Кац.