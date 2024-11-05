Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times of Israel. Зауважимо, що причиною звільнення Ґаланта називають "відсутність довіри".

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Протести в Ізраїлі проти звільнення міністра оборони

Так, десятки тисяч людей у різних містах Ізраїлю вийшли на вулиці після рішення Нетаньягу звільнити міністра оборони. Протести тривають у Хайфі, Нетанії, Беер-Шеві та на перехрестях по всій країні, на додаток до великих демонстрацій у Тель-Авіві та Єрусалимі.

У Тель-Авіві мітингувальники перекрили центральне шосе, а в Хайфі вже втрутилась поліція.

Ба більше, мітинги тривають також в Нагарії та інших громадах на півночі Ізраїлю, всупереч наказу про обмеження масових зібрань на тлі постійних ракетних обстрілів із Лівану.

Цікаво, що Біньямін Нетаньягу вже намагався звільнити Ґаланта у березні 2023 року. Це сталося після того, як міністр оборони закликав прем'єра припинити заплановану судову реформу. Проте рішення про звільнення викликало хвилю протестів проти Нетаньягу, що змусило главу Ізраїлю скасувати його.

Зауважимо, що замість Ґаланта новим міністром оборони Ізраїлю став очільник МЗС країни Ісраель Кац.