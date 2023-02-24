В годовщину вторжения россияне по всей России выходят протесты: их задерживает полиция

В разных городах страны-агрессорки россияне выходят на одиночные пикеты против войны. Они выступают за мир и требуют вывести войска из Украины. Однако многих из них полиция отпускает без протоколов.

В частности, россияне выходят на одиночные пикеты в Санкт-Петербурге, Екатерибурле, Иркутске, Барнауле и Подмосковье. Актуальную информацию собрал 24 Канал.

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Россияне из разных городов выходят на акции в поддержку Украины

В России началась акция "Февраль длится год". В 27 городах появились траурные мемориалы, в 11 – прошли пикеты.

В разных городах России одиночные россияне выходят с плакатами "За мир", "Хватит молчать", "Извини, Украина". Их всех задерживает полиция.

Однако со временем отпускает без протоколов. Это лишь доказывает тот факт, что если бы россияне вышли на массовые митинги, всех бы не посадили. Это только метод устрашения Кремля.

6 человек возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко. Их задержала полиция. Также сообщается об одиночных пикетахЕще по меньшей мере 7 человек, планировавших провести акцию в память о жертвах войны в Украине, задержалиСреди них активисты "Свердловского молодежного Яблока" и автор местного телеграмм-канала "Мир". Правда,5 задержанных уже отпущены без протоколов.

Также 4 человека задержали за антивоенную акцию на площади Советов в Барнауле. Еще один человек задержан за одиночный пикет с плакатом "Довольно молчать". На улицах города расклеили открытки "Февраль длится год".

Акция "Февраль длится год" также состоялась в других городах России. В частности, цветы в память о жертвах войны в Украине возложилиу памятника матери иу памятника жертвам интервенции.с плакатом "Я за мир" задержали девушку Перед этим на фотографировавшего акцию журналиста напал неизвестный и ударил его кулаком по лицу.мужчины вышли на пикеты с плакатом "Нет войне – ибо не получите успеха" и фотографиями Путина. В отделе с мужчинами провели "профилактическую беседу" и отпустили.также был проведён единичный пикет.создали мемориал в память жертв войны.активисты нарисовали граффити с антивоенным изречением: "Идет война. Молчанием предается Бог".у памятника жертвам политических репрессий был организован мемориал. Вместо этогозадержали женщину с плакатом "Требую вывести войска РФ из Украины!"

Как проходят акции протеста в России:

В Нижегородской области на пикет вышел депутат

В городе Викса Нижегородской области на пикет с плакатом "Мир – Украина. Солдат – домой" вышел местный депутат Дмитрий Мочалин. Отмечается, что его задержали.



В России задержали депутата / РосСМИ