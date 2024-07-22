"Сломали только два светильника": в России спецназ подавил бунт осужденных

В исправительной колонии (ИК) №10 в поселке Всесвятская в Чусовском округе Пермского края осужденные устроили бунт неделю назад, передает 24 Канал.

Пермская правозащитница и журналистка Оксана Асауленко, которая сообщила об этом, не назвала точную дату. По ее словам, из колонии давно не было жалоб, а это указывало на затишье перед бурей.

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Что известно о бунте заключенных в Пермском крае России

В помещениях строгих условий содержания осужденные сломали заглушки, которые глушат связь. По другой информации, сломали также видеокамеры и замки. Всех закрыли в изолятор,

– написала Оксана Асауленко.

Чтобы подавить бунт, ввели спецназ "Медведь" и вызвали сотрудников из другой колонии. Семьи заключенных говорят, что не имеют связи с родными.

Официальной информации об этом не было. Управление по исполнению наказаний утверждает, что некоторые злостные нарушители испортили имущество, вывели из строя одну видеокамеру и два светильника. Но с ними "провели разъяснительную беседу", физическую силу якобы не применяли.

Оксана Асауленко иронизирует, что вряд ли был нужен спецназ, если были сломаны только светильники. Она обвиняет в ситуации начальника колонии Михаила Пушина, который ранее публично угрожал осужденным.

Также правозащитница отметила: у колонии была неделя, чтобы написать хороший пресс-релиз, вместо этого там решили скрыть бунт от общественности. А теперь, когда информация всплыла, не знают, что делать.

ИК-10 – крупнейшая в Пермском крае мужская исправительная колония. Там содержат более двух тысяч осужденных. Созданная в 1941 году для "изменников родины", она известна суровым режимом, а о первых десяти годах ее существования известно очень мало.