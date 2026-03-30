Россияне вышли на протесты: чего им не хватает, чтобы стать проблемой для Кремля
- Протесты в России без лидера не могут перерасти в конкретные действия, хотя и отключение интернета вызывает недовольство среди молодежи.
- Раздражение может стать катализатором изменений, если появится лидер, способный его направить, но пока такого нет.
Путин не может отступить от войны, поскольку по логике российской власти это означает признание ошибки. Поэтому в России и в дальнейшем будут закрывать мессенджеры и трансформировать страну по образцу Северной Кореи. В то же время отключение интернета провоцирует недовольство среди молодежи.
Политтехнолог Тарас Загородний объяснил 24 Каналу, что несмотря на это протесты без лидера не перерастут в конкретные действия.
Как война влияет на поддержку режима Путина?
Обратите внимание! В Москве на Болотной площади на Болотной площади состоялась акция протеста против отключений интернета и введения "белых списков". Во время мероприятия правоохранители проверили документы и личные вещи граждан, а людей, которые собирались на площади, оттеснили на соседние улицы. Всего задержали 12 человек, одного участника арестовали из-за плаката "Нет войне".
"Чем больше Путин будет усиливать репрессии, проявлять равнодушие и тратить ресурсы на войну, тем больше это будет нравиться основной массе россиян", – объяснил Загородний.
Политтехнолог сказал, что протесты в России сейчас невозможны из-за отсутствия лидера. Но отключение интернета усиливает раздражение особенно среди тех, кто родился после 1990-х годов, и не представляет жизни без него.
К тому же отсутствие интернета наносит удар по бизнесу и лишает людей возможности убежать от реальности, например, в онлайн-игры. Именно это раздражение может стать катализатором изменений.
Если бы появился "Пригожин 2.0" и пообещал вернуть интернет, то многие люди могли бы его поддержать. Проблема режима в том, что если никто не будет ему сопротивляться, то Россия может исчезнуть как Советский Союз. То, что раздражение растет, хорошо, но без лидера ничего не произойдет,
– сказал Загородний.
В то же время российские телеграм-каналы распространяют слухи о том, что украинцы якобы влияют на российские мессенджеры через Илона Маска.
Что еще известно о ситуации в России?
- В начале 2026 года в Москве действовало 82,5 тысячи торговых точек, что на 4,5 тысячи меньше, чем год назад. В Санкт-Петербурге за это же отрезок времени их количество сократилось с 44 тысяч до 42,2 тысячи.
- Владимир Путин призвал российских промышленников направить доходы от высоких цен на нефть на финансирование военных расходов, отметив на усилении контроля над частным капиталом.
- В России задолженность по зарплатам в январе 2026 года превысила 1,8 миллиарда рублей, основная часть приходится на строительную сферу.