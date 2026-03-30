Россияне вышли на протесты: чего им не хватает, чтобы стать проблемой для Кремля

Путин не может отступить от войны, поскольку по логике российской власти это означает признание ошибки. Поэтому в России и в дальнейшем будут закрывать мессенджеры и трансформировать страну по образцу Северной Кореи. В то же время отключение интернета провоцирует недовольство среди молодежи.

Политтехнолог Тарас Загородний объяснил 24 Каналу, что несмотря на это протесты без лидера не перерастут в конкретные действия.

Смотрите также: "Сами над собой смеются": Андрющенко рассказал о планах россиян строить "Азовское кольцо"

Как война влияет на поддержку режима Путина?

Обратите внимание! В Москве на Болотной площади на Болотной площади состоялась акция протеста против отключений интернета и введения "белых списков". Во время мероприятия правоохранители проверили документы и личные вещи граждан, а людей, которые собирались на площади, оттеснили на соседние улицы. Всего задержали 12 человек, одного участника арестовали из-за плаката "Нет войне".

"Чем больше Путин будет усиливать репрессии, проявлять равнодушие и тратить ресурсы на войну, тем больше это будет нравиться основной массе россиян", – объяснил Загородний.

Политтехнолог сказал, что протесты в России сейчас невозможны из-за отсутствия лидера. Но отключение интернета усиливает раздражение особенно среди тех, кто родился после 1990-х годов, и не представляет жизни без него.

К тому же отсутствие интернета наносит удар по бизнесу и лишает людей возможности убежать от реальности, например, в онлайн-игры. Именно это раздражение может стать катализатором изменений.

Если бы появился "Пригожин 2.0" и пообещал вернуть интернет, то многие люди могли бы его поддержать. Проблема режима в том, что если никто не будет ему сопротивляться, то Россия может исчезнуть как Советский Союз. То, что раздражение растет, хорошо, но без лидера ничего не произойдет,

– сказал Загородний.

В то же время российские телеграм-каналы распространяют слухи о том, что украинцы якобы влияют на российские мессенджеры через Илона Маска.

Что еще известно о ситуации в России?