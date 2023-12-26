Российская оппозиционерка и политическая аналитика Ольга Курносова рассказала 24 Каналу о том, что вызывает у россиян наибольшее недовольство из-за кровавой войны в Украине. Речь, конечно, не об возмущении из-за оккупации украинских городов и убийства украинцев.

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Опросы показывают, что больше всего россияне не согласны с амнистией зэков за то, что они участвуют в войне против Украины. Оно неудивительно, ведь потом эти люди возвращаются в Россию, где и продолжают убивать.

Если те же вагнеровцы совершат какие-то резонансные убийства, это может быть тем, что подтолкнет россиян (к протестным настроениям – 24 Канал),

– отметила Ольга Курносова.

Россияне выступают против мобилизации

Все большее недовольство у россиян вызывает тема мобилизации. В частности, все чаще женщины мобилизованных на войну в Украине выходят на небольшие "мирные акции" с лозунгами "Верните мужа я Zа#балась".

Однако, кажется, эти недопротесты не имеют особых успехов.

Минобороны прямо сказало, что никого не отпустит, потому что товарищ Путин указа о демобилизации не подписал. А под закон о "долевой демобилизации" может попасть любой. Очевидно, мобилизованные, которые уже на фронте, будут сидеть там столько, сколько захочет Путин,

– подчеркнула Курносова.

Пока женщины российских солдат не радикализируют свои акции и выходят на улицы в маленьком количестве. Однако если эти митинги начнут нести больше угроз, вероятнее всего, на них начнут давить.

"Сейчас давят из-за собственно мужчин. Но вопрос, насколько через них можно давить. Ведь в их руках – оружие, и не начнут ли военные уже другими способами протестовать. Это неприятная ситуация для Кремля", – объяснила аналитика.

Вероятно, если даже эти маленькие акции российских военных женщин не прекратятся, то власти начнут действовать привычными методами. К примеру, откроют уголовные дела и посадят женщин под домашний арест.

Протесты россиянок: что известно