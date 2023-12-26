Российская оппозиционерка и политическая аналитика Ольга Курносова рассказала 24 Каналу о том, что вызывает у россиян наибольшее недовольство из-за кровавой войны в Украине. Речь, конечно, не об возмущении из-за оккупации украинских городов и убийства украинцев.
Смотрите также Россияне "погубили" телефоны в Херсонской области: там нашли фото почти всей роты
Опросы показывают, что больше всего россияне не согласны с амнистией зэков за то, что они участвуют в войне против Украины. Оно неудивительно, ведь потом эти люди возвращаются в Россию, где и продолжают убивать.
Если те же вагнеровцы совершат какие-то резонансные убийства, это может быть тем, что подтолкнет россиян (к протестным настроениям – 24 Канал),
– отметила Ольга Курносова.
Россияне выступают против мобилизации
Все большее недовольство у россиян вызывает тема мобилизации. В частности, все чаще женщины мобилизованных на войну в Украине выходят на небольшие "мирные акции" с лозунгами "Верните мужа я Zа#балась".
Однако, кажется, эти недопротесты не имеют особых успехов.
Минобороны прямо сказало, что никого не отпустит, потому что товарищ Путин указа о демобилизации не подписал. А под закон о "долевой демобилизации" может попасть любой. Очевидно, мобилизованные, которые уже на фронте, будут сидеть там столько, сколько захочет Путин,
– подчеркнула Курносова.
Пока женщины российских солдат не радикализируют свои акции и выходят на улицы в маленьком количестве. Однако если эти митинги начнут нести больше угроз, вероятнее всего, на них начнут давить.
"Сейчас давят из-за собственно мужчин. Но вопрос, насколько через них можно давить. Ведь в их руках – оружие, и не начнут ли военные уже другими способами протестовать. Это неприятная ситуация для Кремля", – объяснила аналитика.
Вероятно, если даже эти маленькие акции российских военных женщин не прекратятся, то власти начнут действовать привычными методами. К примеру, откроют уголовные дела и посадят женщин под домашний арест.
Протесты россиянок: что известно
- В конце ноября жены мобилизованных россиян устроили флешмоб "Верните мужа, я Zа#балась". Наклейки с соответствующим лозунгом клеили на автомобили. Фото "протестных машин" разлетелось по сети.
- На это очевидно довольно оперативно отреагировали российские правоохранительные органы. В Ульяновске к женщинам наведались силовики. Известно, что полицейские вызвали "на разговор" четырех мобилизованных родственниц. Им угрожали уголовной статьей за "дискредитацию армии". В то же время, реальных дел против гражданок не открывали.
- Интересно, что общее недовольство россиян мобилизацией стремительно растет. В частности, в Главном управлении разведки сообщили, что в начале 2023 года против принудительного призыва в армию выступали около 60% россиян. В декабре процент недовольства вырос до 69%.