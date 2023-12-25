В Сербии массовые протесты: власти говорят о "майданизации" и подыгрывают российской пропаганде

В Белграде прошла акция протеста против результатов парламентских выборов в стране. Власти города назвали митинги "майданизацией" и заявили, что оппозиция хочет уничтожить Сербию.

Вечером 24 декабря в Сербии прошла седьмая акция протеста против результатов парламентских и местных выборов. Тысячи митингующих собрались перед мэрией Белграда по приглашению оппозиционной коалиции "Сербия против насилия".

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Во время протестов не обошлось без стычек. Представители оппозиции хотели прорваться в здание мэрии и выступить с балкона, но полиция не дала им этого сделать. Полицейские разогнали митингующих, применив слезоточивый газ.

Почему в Сербии проходят протесты Оппозиционный альянс "Сербия против насилия" (SPN) заявил о серьезных нарушениях избирательного законодательства на выборах в парламент и городской совет Белграда. Оппозиция утверждает, что Сербская прогрессивная партия победила путем фиктивной регистрации своих избирателей из Сербии и за границей по адресам в Белграде. Наблюдатели ОБСЕ тоже выявили нарушения, в частности, был зафиксирован подкуп избирателей и предвзятость СМИ.

Студенты требуют доступа к спискам избирателей

"Радио Свободная Европа" пишет, что группа сербских студентов 25 декабря снова собралась перед зданием министерства государственного управления и местного самоуправления в Белграде, требуя доступа к спискам избирателей, чтобы проверить их правильность.

В полдень студенты начали блокировать здание министерства государственного управления. Ранее они объявили, что блокада продлится 6 часов и что к протестам в Белграде присоединятся студенты Университета Нови-Сада.

После этого они планируют разделиться на две колонны и блокировать движение в двух местах Белграда, которые не разглашаются из соображений безопасности.

Студенты заблокировали движение в центре города: смотрите видео

Глава управления полиции Ивица Ивкович уже заявил, что он "не будет терпеть" блокировку государственных учреждений и мостов.

Подыгрывание российской пропаганде: как на протесты реагируют власти Сербии

Президент Сербии Александар Вучич назвал протестующих "хулиганами" и "напыщенными революционерами" и созвал срочное заседание Совета национальной безопасности.

В своей речи сербский президент также заявил, что "никакой революции не происходит" и что "государство достаточно сильное", чтобы "защитить демократию, избирательную волю граждан, Сербию и Белград".

Кроме того, он обвинил оппозицию в "желании уничтожить города и страну".

Мы на днях говорили, что они к этому готовятся, потому что знают, что не могут завоевать доверие людей. Благодарю те иностранные службы, которые…предоставили информацию нашим службам,

– сказал Александр Вучич.

Обратите внимание.

Власти Сербии сотрудничают с российскими спецслужбами. Ранее сербский премьер Ана Брнабич заявила, что информацию о "возможных инцидентах" на протестах в Белграде предоставили именно россияне.

Ранее сербский премьер Ана Брнабич заявила, что информацию о "возможных инцидентах" на протестах в Белграде предоставили именно россияне. Между тем спикер Путина заявил о якобы "попытках третьих сил, в том числе из-за границы" спровоцировать так называемые "беспорядки" в Белграде.

25 декабря президент Сербии Александр Вучич встретился с послом России.

Вучич добавил, что "многие в регионе радуются и празднуют" из-за событий в Белграде. Интересно, что спикер российского МИД Мария Захарова заявила о том, что Запад пытается устроить новый "Майдан" в Сербии. Президент страны с ней согласился, заявив, что "не знает, чем еще это может быть".

Более того, он сказал, что не знает цели акций протестов, поскольку выборы якобы состоялись "почти без нарушений". Также Вучич дал понять, что не согласится на перевыборы.

Что бы они там ни пытались сделать, никаких насильственных перемен или чего-нибудь подобного не будет. Правительство Сербии меняется на выборах. Сербия – демократическая страна и так будет всегда. Готовьтесь к выборам, господа, четыре года – не так и много,

– добавил президент Сербии.

Зато исполняющий обязанности мэра Белграда Александр Шапич в своем фейсбуке назвал протесты оппозиции в сербской столице "майданизацией".

Я сказал, что если мы позволим себе бороться за политические цели посредством насилия и свержения государства, то очень скоро у нас не будет государства. Теперь вы видите, насколько правильным был термин "майданизация",

– заявил он.

Также он утверждает, что митингующие нанесли "непоправимый" ущерб зданию мэрии и поблагодарил полицию, которая, по его словам, "отреагировала максимально толерантно".