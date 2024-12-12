В Сербии несколько недель продолжаются протесты, участники которых обвиняют власти в трагедии в Ново-Саде. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ММС.

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Что происходит в Сербии

После того, как в государстве погибло 15 человек из-за обвала накрытия после реставрации железнодорожного вокзала. После нескольких недель протестов президент Сербии Александар Вучич объявил о публикации всей документации по этому поводу. Он также говорит об удовлетворении других требований митингующих.

Я хочу выполнить эту просьбу, которая является важной из-за правды,

– сказал Вучич.

Сербская железная дорога настаивает, что разрушенный навес не был включен в работу, которую выполняли две китайские компании.

После трагедии по всей Сербии начались протесты. Студенты захватывают колледжи. В частности, 40 факультетов университетов в Белграде, Нови-Саде, Нише и Крагуеваце пока официально закрыты. Студентов поддержали также и профессора.

Протестующие также требуют снятия обвинений с арестованных и задержанных студентов во время протестов, произошедших после аварии в Нови-Саде.

Вучич заверил, что удовлетворит все требования студентов. На сравнение с Асадом он также ответил. По словам Вучича, принципиальное отличие в том, что он никогда не сбежит.

Я буду воевать за Сербию и служить только своему сербскому народу и всем гражданам Сербии. Я никогда не буду служить иностранцам и тем, кто хочет победить, унизить и уничтожить Сербию,

– ответил Вучич.

Он также отметил, что на страну давят.