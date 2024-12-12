У Сербії кілка тижнів тривають протести, учасники яких звинувачують владу у трагедії в Ново-Саді. Про це пише 24 Канал із посиланням на ММС.

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Що відбувається в Сербії

Після того, як у державі загинуло 15 людей через обвал накриття після реставрації залізничного вокзалу. Після кількох тижнів протестів президент Сербії Александар Вучич оголосив про публікацію всієї документації щодо цього. Він також говорить про задоволення інших вимог мітингувальників.

Я хочу виконати це прохання, яке є важливим через правду,

– сказав Вучич.

Сербська залізниця наполягає, що зруйнований навіс не був включений у роботу, яку виконували дві китайські компанії.

Після трагедії по всій Сербії почалися протести. Студенти захоплюапли коледжі. Зокрема, 40 факультетів університетів у Белграді, Нові-Саді, Ніші та Крагуєваці наразі офіційно закриті. Студентів підтримали також і професори.

Протестувальники також вимагають зняття звинувачень із заарештованих і затриманих студентів під час протестів, що відбулися після аварії в Нові-Саді.

Вучич запевнив, що задовольнить всі вимоги студентів. На порівняння із Асадом він також відповів. За словами Вучича, принципова відмінність у тому, що він ніколи не втече.

Я буду воювати за Сербію і служити тільки своєму сербському народу і всім громадянам Сербії. Я ніколи не буду служити іноземцям і тим, хто хоче перемогти, принизити і знищити Сербію,

– відповів Вучич.

Він також зазначив, що на країну тиснуть.