В Швейцарии молодежные протесты переросли в беспорядки: горели баррикады и автомобили

В швейцарских городах Цюрихе и Базеле сотни людей вышли на молодежные демонстрации, которые сопровождались беспорядками и повреждением имущества. В Цюрихе протестующие поджигали баррикады и автомобиль, а также закидывали правоохранителей фейерверками, бутылками и камнями.

Об этом сообщает SRF.

Почему в Швейцарии вспыхнули беспорядки?

Вечером 31 октября в Цюрихе и Базеле прошли несанкционированные демонстрации под лозунгом "On en a marre – en Suisse aussi" ("Нам уже надоело – в Швейцарии тоже"). Участники акций выразили поддержку протестному движению, охватившему Францию и другие европейские страны.

В Цюрихе около 22:30 несколько сотен человек собрались на улице Лангштрассе. Часть демонстрантов была в масках на Хэллоуин. Впоследствии толпа двинулась к площади Гельвецияплац, где ситуация обострилась.

Участники акции повредили навес автобусной остановки и соорудили баррикады из мусорных баков, велосипедов и других предметов, которые впоследствии подожгли. Небольшие группы протестующих также поджигали мусорные контейнеры в других частях города, а на улице Цвинглиштрассе сожгли автомобиль. Кроме того, были повреждены витрины магазинов и другое городское имущество.

В Швейцарии вспыхнули молодежные протесты / Кристиан Бойтлер, БРК, SRF

По данным городской полиции Цюриха, демонстранты неоднократно закидывали правоохранителей фейерверками, бутылками и камнями. В ответ полиция применила водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. Столкновения продолжались примерно до 1:30 ночи.

Отдельный инцидент произошел после полуночи, когда полицейский патруль прибыл по вызову для оказания медицинской помощи подростку, получившему серьезные травмы ног в ДТП. По словам правоохранителей, толпа напала на экипаж и повредила служебный автомобиль, поэтому полицейские были вынуждены отступить и не смогли помочь пострадавшему.

В Базеле на несанкционированную демонстрацию вышли около 150 человек. Акция началась в 21:00 на площади Клараплац, после чего участники прошли через мост Миттлере-Райнбрюке к историческому центру города, а затем направились в район Санкт-Йоханн.

Сначала демонстрация носила мирный характер, однако впоследствии на площади Санкт-Йоханнсплац протестующие соорудили и подожгли баррикады из мусорных баков и металлических ограждений. После вмешательства полиции участники акции бежали в парк Санкт-Йоханнс, а пожарные потушили огонь.

Из-за беспорядков и повреждения имущества в Базеле временно приостановили движение общественного транспорта. В Цюрихе политические партии осудили насилие и вандализм, а молодежные крылья отдельных политических сил призвали левые партии публично дистанцироваться от беспорядков.

Напомним, в Германии 31 октября тысячи молодых людей присоединились к акции " общенациональных протестов ". Демонстранты требуют увеличить финансирование образования, здравоохранения и социальных услуг, а также выступают против обязательной военной службы и роста стоимости жизни.