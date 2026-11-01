В Швейцарии молодежные протесты переросли в беспорядки: горели баррикады и автомобили
В швейцарских городах Цюрихе и Базеле сотни людей вышли на молодежные демонстрации, которые сопровождались беспорядками и повреждением имущества. В Цюрихе протестующие поджигали баррикады и автомобиль, а также закидывали правоохранителей фейерверками, бутылками и камнями.
Об этом сообщает SRF.
Почему в Швейцарии вспыхнули беспорядки?
Вечером 31 октября в Цюрихе и Базеле прошли несанкционированные демонстрации под лозунгом "On en a marre – en Suisse aussi" ("Нам уже надоело – в Швейцарии тоже"). Участники акций выразили поддержку протестному движению, охватившему Францию и другие европейские страны.
В Цюрихе около 22:30 несколько сотен человек собрались на улице Лангштрассе. Часть демонстрантов была в масках на Хэллоуин. Впоследствии толпа двинулась к площади Гельвецияплац, где ситуация обострилась.
Участники акции повредили навес автобусной остановки и соорудили баррикады из мусорных баков, велосипедов и других предметов, которые впоследствии подожгли. Небольшие группы протестующих также поджигали мусорные контейнеры в других частях города, а на улице Цвинглиштрассе сожгли автомобиль. Кроме того, были повреждены витрины магазинов и другое городское имущество.
В Швейцарии вспыхнули молодежные протесты / Кристиан Бойтлер, БРК, SRF
По данным городской полиции Цюриха, демонстранты неоднократно закидывали правоохранителей фейерверками, бутылками и камнями. В ответ полиция применила водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. Столкновения продолжались примерно до 1:30 ночи.
Отдельный инцидент произошел после полуночи, когда полицейский патруль прибыл по вызову для оказания медицинской помощи подростку, получившему серьезные травмы ног в ДТП. По словам правоохранителей, толпа напала на экипаж и повредила служебный автомобиль, поэтому полицейские были вынуждены отступить и не смогли помочь пострадавшему.
В Базеле на несанкционированную демонстрацию вышли около 150 человек. Акция началась в 21:00 на площади Клараплац, после чего участники прошли через мост Миттлере-Райнбрюке к историческому центру города, а затем направились в район Санкт-Йоханн.
Сначала демонстрация носила мирный характер, однако впоследствии на площади Санкт-Йоханнсплац протестующие соорудили и подожгли баррикады из мусорных баков и металлических ограждений. После вмешательства полиции участники акции бежали в парк Санкт-Йоханнс, а пожарные потушили огонь.
Из-за беспорядков и повреждения имущества в Базеле временно приостановили движение общественного транспорта. В Цюрихе политические партии осудили насилие и вандализм, а молодежные крылья отдельных политических сил призвали левые партии публично дистанцироваться от беспорядков.
Напомним, в Германии 31 октября тысячи молодых людей присоединились к акции " общенациональных протестов ". Демонстранты требуют увеличить финансирование образования, здравоохранения и социальных услуг, а также выступают против обязательной военной службы и роста стоимости жизни.