У Швейцарії молодіжні протести переросли в заворушення: палали барикади та автомобілі

Про це пише SRF.

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Чому у Швейцарії спалахнули заворушення?

Увечері 31 жовтня в Цюриху та Базелі відбулися несанкціоновані демонстрації під гаслом "On en a marre – en Suisse aussi" ("Нам уже набридло – у Швейцарії теж"). Учасники акцій висловили підтримку протестному руху, який охопив Францію та інші європейські країни.

У Цюриху близько 22:30 кілька сотень людей зібралися на вулиці Лангштрассе. Частина демонстрантів була в масках на Гелловін. Згодом натовп рушив до площі Гельвеціяплац, де ситуація загострилася.

Учасники акції пошкодили навіс автобусної зупинки та спорудили барикади зі сміттєвих баків, велосипедів та інших предметів, які згодом підпалили. Невеликі групи протестувальників також підпалювали сміттєві контейнери в інших частинах міста, а на вулиці Цвінгліштрассе спалили автомобіль. Крім того, були пошкоджені вітрини магазинів та інше міське майно.

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У Швейцарії спалахнули молодіжні протести / Крістіан Бойтлер, БРК, SRF

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За даними міської поліції Цюриха, демонстранти неодноразово закидали правоохоронців феєрверками, пляшками та камінням. У відповідь поліція застосувала водомети, сльозогінний газ і гумові кулі. Сутички тривали приблизно до 1:30 ночі.

Окремий інцидент стався після опівночі, коли поліцейський патруль прибув на виклик щодо надання медичної допомоги підлітку, який дістав серйозні травми ніг у ДТП. За словами правоохоронців, натовп напав на екіпаж і пошкодив службовий автомобіль, через що поліцейські були змушені відступити та не змогли допомогти постраждалому.

У Базелі на несанкціоновану демонстрацію вийшли близько 150 людей. Акція розпочалася о 21:00 на площі Клараплац, після чого учасники пройшли через міст Міттлере-Райнбрюке до історичного центру міста, а потім рушили в район Санкт-Йоганн.

Спочатку демонстрація була мирною, однак згодом на площі Санкт-Йоганнсплац протестувальники спорудили та підпалили барикади зі сміттєвих баків і металевих огорож. Після втручання поліції учасники акції втекли до парку Санкт-Йоганнс, а пожежники загасили вогонь.

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Через заворушення та пошкодження майна в Базелі тимчасово призупинили рух громадського транспорту. У Цюриху політичні партії засудили насильство та вандалізм, а молодіжні крила окремих політичних сил закликали ліві партії публічно дистанціюватися від заворушень.

Нагадаємо, у Німеччині 31 жовтня тисячі молодих людей долучилися до загальнонаціональних протестів. Демонстранти вимагають збільшити фінансування освіти, охорони здоров'я та соціальних послуг, а також виступають проти обов'язкової військової служби й зростання вартості життя.