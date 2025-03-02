Действия Трампа возмущают: американцы вышли на митинги с требованием поддержать Украину

В Нью-Йорке на Таймс-сквер состоялись протесты из-за действий Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса. Люди требуют, чтобы Штаты и в дальнейшем поддерживали Украину.

Об этом 24 Каналу рассказал соучредитель благотворительного фонда Liberty Ukraine Foundation, волонтер Дмитрий Топчий, который находился на митинге. Сотни людей собрались, чтобы выразить свое несогласие с нынешней политикой США в отношении Украины. На митинге были как представители украинской диаспоры, так и американцы.

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Люди возмущены

Как отметил Топчий, реакция у людей чрезвычайно решительная. У многих сейчас такие же ощущения, которые были в начале полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Они возмущены действиями Трампа и Вэнса.

У людей много эмоций. Сами эмоции не спасут. Нужны действия. Поэтому люди вышли на Таймс-сквер, чтобы показать свое отношение к встрече и к действиям Трампа и Вэнса,

– рассказал волонтер.

Многие люди шокированы новой реальностью, когда Соединенные Штаты фактически становятся на сторону России. Это все может привести к катастрофическим последствиям. И тогда США будут вынуждены заплатить значительно больше. Сейчас большинство помощи остается в самих Штатах.

Если Украина не выдержит российского нашествия, то Россия будет на границах не только Финляндии и Швеции. Но и Польши, которое является членом НАТО. США будут вынуждены усиливать свое присутствие. Это будет стоить дороже, чем нынешняя помощь Украине. Тем более 95% этой помощи остается в США. Ее используют для производства оружия и боеприпасов,

– отметил Топчий.

Люди требуют, чтобы Соединенные Штаты продолжали поддерживать Украину. Это путь к миру, о котором так часто говорит Трамп.

Напомним, 28 февраля на переговорах в Овальном кабинете произошел спор между Зеленским и Трампом с Вэнсом. СМИ сообщили, что сейчас требует команда Трампа, чтобы возобновить переговоры.