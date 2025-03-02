Про це 24 Каналу розповів співзасновник благодійного фонду Liberty Ukraine Foundation, волонтер Дмитро Топчій, який перебував на мітингу. Сотні людей зібралися, аби висловити свою незгоду з теперішньою політикою США щодо України. На мітингу були як представники українською діаспори, так і американці.

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Люди обурені

Як наголосив Топчій, реакція в людей надзвичайно рішуча. У багатьох зараз такі ж відчуття, які були на початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Вони обурені діями Трампа та Венса.

В людей багато емоцій, але потрібно брати їх під контроль. Самі емоції не врятують. Потрібні дії. Тому люди вийшли на Таймс-сквер, щоб показати своє ставлення до зустрічі та до дій Трампа і Венса,

– розповів волонтер.

Багато людей шоковані новою реальністю, коли Сполучені Штати фактично стають на бік Росії. Це все може призвести до катастрофічних наслідків. І тоді США будуть змушені заплатити значно більше. Зараз більшість допомоги залишається у самих Штатах.

Якщо Україна не витримає російської навали, то Росія буде на кордонах не лише Фінляндії та Швеції. Але й Польщі, яке є членом НАТО. США будуть змушені посилювати свою присутність. Це коштуватиме дорожче, ніж теперішня допомога України. Тим паче 95% цієї допомоги залишається у США. Її використовують для виробництва зброї та боєприпасів,

– зауважив Топчій.

Люди вимагають, аби Сполучені Штати продовжували підтримувати Україну. Це шлях до миру, про який так часто говорить Трамп.

Нагадаємо, 28 лютого на переговорах в Овальному кабінеті сталася суперечка між Зеленським та Трампом з Венсом. ЗМІ повідомили, що зараз вимагає команда Трампа, аби відновити переговори.