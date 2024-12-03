"ФСБ уже в Тбилиси", –грузинский политолог рассказал об издевательствах над протестующими

Протесты в Грузии не утихают, спецназовцы избивают людей, забирают личные вещи и применяют против протестующих водометы. Все это очень напоминает российские методы борьбы.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог из Грузии Гиа Хухашвилли, заметив, что силовые структуры уже называют ФСБ и ОМОН. Однако людей на протестах не уменьшается, митинги уже есть и в других городах, кроме столицы.

Смотрите также Мы не отступим, силовики уже отказываются идти против народа, – боец "Грузинского легиона"

Издевательства над протестующими в Грузии

По словам политолога, все инструкции и методички силовых структур в Грузии позаимствованы из российского опыта. Так, протестующих сажают в машины, забирают мобильные телефоны, личные вещи и часами их избивают. Власти страны "накачали" спецназовцев, которые имеют ощущение безнаказанности.

"ФСБ уже в Тбилиси", можно так сказать. Их уже у нас даже не называют спецназом, а называют ОМОН,

– подчеркнул Хухашвилли.

Несмотря на это интенсивность протестов растет. Люди протестуют не только в столице, но и в других городах страны. Более 150 дипломатов также выразили протест, несколько послов уволились.

Обратите внимание! Четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили высказал мнение о том, что события в Грузии можно трактовать как российскую спецоперацию по захвату власти. Насилие против людей, по его словам, будет только продолжаться.

Политолог отметил, что пророссийская власть делает ставку на силу, понимая, что не имеет других инструментов борьбы. Следующим шагом будут аресты, действующая власть пытается доказать, что, якобы, происходит государственный переворот.

Нужно, чтобы протестующие почувствовали поддержку Запада как можно скорее. от заявлений Запад должен перейти на реальные действия, потому что наша власть реагирует только на силу,

– отметил он.

Напомним, что на парламентских выборах в Грузии выиграла пророссийская партия "Грузинская мечта". Протесты начались из-за замораживания властями курса евроинтеграции.