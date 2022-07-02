В Узбекистане вспыхнули протесты: власти закрыли границу с Казахстаном в одном из регионов

В одной из частей Узбекистана вспыхнули массовые протесты. Власти закрыли часть границы с Казахстаном и обвиняют протестующих в попытке переворота.

О начале протестов стали сообщать 1 июля. По состоянию на вечер следующего дня ситуация в стране обострена. В республике Каракалпакстан полностью отключен интернет, а мобильная связь работает с перебоями. Там закрыли границу.

В то же время В Ливии – массовые протесты: люди штурмовали и подожгли здание парламента

Почему начались протесты в Узбекистане

Основная причина массовых беспорядков — недовольство конституционной реформой, которую начали проводить в Узбекистане. Однако издание "Настоящее время" сообщило, что катализатором также было задержание местного журналиста и активиста Даулетмурата Тажимуратова.

Мужчина накануне призвал граждан выйти на митинги против проекта поправок в Конституцию. Впоследствии его сестра сообщила, что полицейские забрали Тажимуратова из дома. Вечером того же дня появились сообщения о том, что журналиста отпустили.

Протесты Каракалпакстана 1 июля: смотрите видео

Силовики задерживают протестующих

Люди вышли на улицы в разных частях территории Каракалпакстана. Это произошло сразу в нескольких городах:

столицы республики – Нукус;

Чимбаи;

Муйнаку.

В местных телеграм-каналах сообщают, что власти страны ввели в Каракалпакстан дополнительные силы своей Нацгвардии. Уже зафиксировано много случаев задержаний, однако пока неизвестно, скольких поймали силовики.

Момент взрывов светошумовых гранат в Узбекистане: смотрите видео

МВД Узбекистана обвинило "группу преступников"

В Министерстве внутренних дел Узбекистана обнародовали свое заявление еще в день начала протестов. Там указали, что "некоторые граждане, в результате неправильного толкования конституционных реформ, провели незапланированное шествие". Также подтвердили, что было применение силы против протестующих. Однако в то же время сказали, что люди якобы начали расходиться сами.

Сейчас общественный порядок возобновлен, с гражданами проводится работа по разъяснению о недопустимости нарушений законодательства, а также рассмотрения обращений граждан в установленном порядке,

– написали в МВД Узбекистана.

Впоследствии там рассказали, что беспорядки якобы организовала "группа преступников", которые хотели захватить государственные организации Республики Каракалпакстан. "Те, кто маскировался под популистов, манипулировали сознанием и убеждениями людей, подстрекали беспорядки", – написали силовики страны.

Год назад – были массовые протесты в Казахстане: смотрите видео