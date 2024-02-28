Во время протеста польских фермеров в Варшаве узнали известного путиниста Славомира Закшевского. Он держал антиукраинский плакат в руках, передает 24 Канал.

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Не скрывает своей симпатии к России

Славомир Закшевский является председателем Движения суверенности польского народа. Это едва ли не самый известный польский антисемит. Недавно он в компании российского посла в Польше Сергея Андреева участвовал в чествовании советского генерала Ивана Черняховского.



На протесте заметили мужчину с пророссийскими взглядами / Фото "Gazeta Wyborcza"

По данным польских СМИ, он давно "прославился" пророссийскими взглядами. Еще в 2022 году "Gazeta Wyborcza" писала что он не скрывает своих симпатий к России, а также он сетовал, что "в Польше нет своего Путина".

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