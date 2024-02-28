Во время протеста польских фермеров в Варшаве узнали известного путиниста Славомира Закшевского. Он держал антиукраинский плакат в руках, передает 24 Канал.
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Не скрывает своей симпатии к России
Славомир Закшевский является председателем Движения суверенности польского народа. Это едва ли не самый известный польский антисемит. Недавно он в компании российского посла в Польше Сергея Андреева участвовал в чествовании советского генерала Ивана Черняховского.
На протесте заметили мужчину с пророссийскими взглядами / Фото "Gazeta Wyborcza"
По данным польских СМИ, он давно "прославился" пророссийскими взглядами. Еще в 2022 году "Gazeta Wyborcza" писала что он не скрывает своих симпатий к России, а также он сетовал, что "в Польше нет своего Путина".
Польша может временно закрыть границу с Украиной для торговли товарами
- Премьер Польши Дональд Туск созвал сельскохозяйственный саммит в Варшаве. Он должен касаться вопроса протестов на украинско-польской границе и должен состояться уже 29 февраля.
- Вопрос протестов на украинско-польской границе с новой силой встал в начале февраля 2024 года. Премьер Польши Дональд Туск заговорил о полном закрытии границы и прекращении обмена товарами.
- По словам Туска, в Польше возникла очень серьезная проблема. В то же время он отметил, что поляки являются наиболее проукраинским государством и нацией, но они также имеют самые большие проблемы в Европе, которые являются следствием российско-украинской войны.