Під час протесту польських фермерів у Варшаві впізнали відомого путініста Славоміра Закшевського. Він тримав антиукраїнський плакат у руках, передає 24 Канал.

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Не приховує своєї симпатії до Росії

Славомір Закшевський є головою Руху суверенності польського народу. Це чи не найвідоміший польський антисеміт. Нещодавно він у компанії російського посла у Польщі Сєргєя Андрєєва брав участь у вшануванні радянського генерала Івана Черняховського.



На протесті помітили чоловіка із проросійськими поглядами / Фото "Gazeta Wyborcza"

За даними польських ЗМІ, він давно "прославився" проросійськими поглядами. Ще у 2022 році "Gazeta Wyborcza" писала що він не приховує своїх симпатій до Росії, а також він нарікав, що "у Польщі немає свого Путіна".

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