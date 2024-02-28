Під час протесту польських фермерів у Варшаві впізнали відомого путініста Славоміра Закшевського. Він тримав антиукраїнський плакат у руках, передає 24 Канал.
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Не приховує своєї симпатії до Росії
Славомір Закшевський є головою Руху суверенності польського народу. Це чи не найвідоміший польський антисеміт. Нещодавно він у компанії російського посла у Польщі Сєргєя Андрєєва брав участь у вшануванні радянського генерала Івана Черняховського.
На протесті помітили чоловіка із проросійськими поглядами / Фото "Gazeta Wyborcza"
За даними польських ЗМІ, він давно "прославився" проросійськими поглядами. Ще у 2022 році "Gazeta Wyborcza" писала що він не приховує своїх симпатій до Росії, а також він нарікав, що "у Польщі немає свого Путіна".
Польща може тимчасово закрити кордон з Україною для торгівлі товарами
- Прем'єр Польщі Дональд Туск скликав сільськогосподарський саміт у Варшаві. Він має стосуватися питання протестів на українсько-польському кордоні та має відбутися вже 29 лютого.
- Питання протестів на українсько-польському кордоні з новою силою постало на початку лютого 2024 року. Прем'єр Польщі Дональд Туск заговорив про повне закриття кордону та припинення обміну товарами.
- За словами Туска, у Польщі виникла дуже серйозна проблема. Водночас він наголосив, що поляки є найбільш проукраїнською державою і нацією, але вони також мають найбільші проблеми в Європі, які є наслідком російсько-української війни.