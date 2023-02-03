Об этом 24 Каналу сказал глава Венгерской общины Киева Тибор Томпа. Он подтвердил, что все средства для Венгрии от ЕС заморожены, и людям это уже не так просто объяснить.
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Почему в Венгрии вспыхнули протесты
По словам главы Венгерской общины, именно поэтому в стране возникает много протестов, в частности на митинги выходят учителя и даже малые предприниматели.
Он отметил, что на сегодняшний день в Венгрии намного выше цены на газ и топливо, чем в Украине, которая ведет войну с агрессором.
Чем больше будет это внутреннее противоречие, тем у Венгрии будут увеличиваться проблемы. Орбан даже заявил, что зря страна ждет денег от Евросоюза, надо что-то делать,
– сказал Томпа.
Он добавил, что оппозиционеры подчеркивают, что Орбан благосклонен к России, потому что считает, что Москва ему поможет финансово. "Но Россия не сможет помочь ни морально, ни финансово так, как это может сделать ЕС", – считает Томпа.
Орбан может попасть в ловушку
По его мнению, у Орбана все зациклено на материальных выгодах.
Немногие знают, но Россия пообещала дать Венгрии выгодный целевой кредит на 11 миллиардов долларов для построения двух блоков атомной электростанции "Пакш-2". Но сегодня возникла большая проблема с "Росатомом",
– объяснил Томпа.
Венгрии нужно оборудование от германской компании Siemens.
"Но все это подпадает под эмбарго. Siemens отказывается работать с российскими проектами. Орбан уже прямо кричит, что Германия подводит Венгрию", – подытожил Томпа.
Томпа рассказал о зависимости Орбана от Путина: видео
Последние заявления Орбана по Украине
- Раньше Орбан на ужине, посвященной президенту Азербайджана, сказал, что на западе Венгрия граничит с немецкоязычными, а на востоке – с россиянами, "забыв" об Украине.
- Орбан не верит в победу Украины и считает, что она постепенно превращается в неуправляемую руину. По его словам, цель России – превратить Украину в неуправляемую руину, чтобы Запад не мог заявить о ней "как о призе".
- Кроме того, Австрия и Венгрия заявили, что не будут помогать Украине оружием, чтобы не обострять конфликт еще больше.