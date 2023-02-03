Про це 24 Каналу сказав голова Угорської громади Києва Тібор Томпа. Він підтвердив, що досі всі кошти для Угорщини від ЄС заморожені, і людям це вже не так просто пояснити.

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Чому в Угорщині спалахнули протести

За словами голови Угорської громади, саме через це в країні виникає багато протестів, зокрема на мітинги виходять вчителі та навіть малі підприємці.

Він зазначив, що на сьогодні в Угорщині набагато вищі ціни на газ та пальне, ніж в Україні, яка веде війну з агресором.

Чим більше буде це внутрішнє протиріччя, тим в Угорщини будуть збільшуватися проблеми. Орбан навіть заявив, що дарма країна чекає грошей від Євросоюзу, треба щось робити,

– сказав Томпа.

Він додав, що опозиціонери наголошують, що Орбан прихильний до Росії, бо вважає, що Москва йому допоможе фінансово. "Але Росія не зможе допомогти ні морально, ні фінансово так, як це може зробити ЄС", – вважає Томпа.

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На його думку, в Орбана все зациклено на матеріальних вигодах.

Мало хто знає, але Росія пообіцяла дати Угорщині вигідний цільовий кредит на 11 мільярдів доларів для побудови двох блоків атомної електростанції "Пакш-2". Але сьогодні виникла велика проблема з "Росатомом",

– пояснив Томпа.

Угорщині треба обладнання від німецької компанії Siemens.

"Але все це підпадає під ембарго. Siemens відмовляється працювати з російськими проєктами. Тож, Орбан вже прямо кричить, що Німеччина підводить Угорщину", – підсумував Томпа.

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