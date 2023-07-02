"Львы на улицах Парижа": действительно ли протестующие выпустили диких зверей из зоопарка
Источник:Liberation
Во Франции не утихают протесты из-за того, что полицейские застрелили 17-летнего подростка. В сети начали сообщать, что из зоопарка даже выпустили диких зверей на улицы города, однако это оказался фейк.
Кадры, которые публиковали французы в сети, оказались старыми. Распространенные видео, на которых животные гуляют по городу, сняты еще в 2020 году.
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"В центре Парижа гуляют львы"
Активно распространять кадры с дикими животными начали 27 июня. Ужасные люди заявляли, что якобы по улицам Парижа ходили зебры, гориллы и даже львы.
Горожане уверяли, что их могли выпустить протестующие, однако журналисты развеяли фейки. На самом деле, все видео снято в 2020 году. К примеру, кадры, на которых зебра и пони скачут по дороге, были сняты 11 апреля 2020 года. Инцидент произошел в городе Валь-де-Марн. Тогда животные сбежали из цирка, потому что их вольеры были ненадежно заперты.
Видео о зебре было снято в 2020 году
Что касается львов, которые якобы ходили по улицам Парижа, то кадры также сняты в 2020 году, но в феврале. В местных СМИ тогда не сообщали, при каких условиях дикие животные могли оказаться на свободе, поэтому трудно установить, почему звери разгуливали по улицам Сени-Сен-Дени.
Львы ходили по улицам Парижа в 2020 году: смотрите видео
Также в сети публиковали кадры с якобы сидевшей на крыше здания гориллой. Однако напуганные протестами местные жители, распространявшие запись в сети, не заметили, что это обычная статуя. К тому же это здание находится в Испании в городе Валенсия. Статую гориллы установили поблизости с местным парком, а кадры распространялись по сети задолго до протестов во Франции.
Статую гориллы перепутали с животным: смотрите видео
Почему во Франции начались протесты
- 27 июня во Франции правоохранители застрелили 17-летнего парня по имени Нахель. Стрельба началась из-за того, что подросток не остановил автомобиль по требованию дорожной полиции.
- Инцидент произошел в Нантере – районе, лежащем к западу от Парижа. В момент стрельбы в салоне транспортного средства находились еще двое подростков – один из них скрылся, другой арестовали правоохранители.
- Протестующие считают, что убийство произошло из-за расизма. Погибший Нахель был арабом, поэтому многие считают, что парня не застрелили бы, если бы он был "белым".
- Массовые протесты захватили всю Францию. Пока известно, что правоохранители задержали более 600 человек.
- Из-за протестов Макрон отменил свой визит в Германию. Кроме того, он поручил провести 2 расследования: одно в связи с убийством государственным должностным лицом, а другое, в котором рассматривают неспособность водителя остановить автомобиль и вероятную попытку "убить полицейского".