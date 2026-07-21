Выход из кризиса есть, – офицер ВСУ оценил последствия митингов в Украине

Протесты в Украине продолжаются уже несколько дней, а власти проводят консультации и ищут выход из внутреннего кризиса. Недовольство Суспильне накапливалось на протяжении многих лет полномасштабной войны, когда государству приходилось принимать сложные решения, не имея готовых моделей для таких условий.

Офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала объяснил, почему митинги стали проявлением напряженности в обществе и в то же время подтвердили сохранность демократических ценностей. Он также рассказал, при каких условиях этот кризис может завершиться решениями, выгодными для армии и государства.

Митинги стали проявлением демократии

Полномасштабная война продолжается уже несколько лет, поэтому в работе государства неизбежно возникают ошибки, провалы и недоработки. Украина ранее не проходила через столь масштабные испытания, поэтому не могла иметь заранее подготовленных идеальных решений для всех политических, юридических и управленческих процессов.

Мы должны воспринимать то, что происходит, как вызов для нашего роста как общества и развития как государства. Нужно найти лучшие решения для украинской армии, обороны и страны в целом,

– подчеркнул Ткачук.

Нынешние митинги являются органичной частью развития гражданского общества и подлинным проявлением демократии. Люди имеют право выражать свою позицию, а накопившееся за годы войны напряжение требовало выхода. В то же время протестующие выступают не столько за конкретного человека, сколько реагируют на более широкие проблемы, накопившиеся в государстве.

Я очень ценю позицию президента в отношении протестов, которые он определяет как проявление демократических ценностей и того, за что мы боремся. Люди имеют право что-то сказать и сделать,

– сказал офицер ВСУ.

Власть не отвернулась от общества и пытается найти выход из кризиса через консультации и поиск новых решений. Именно от способности сторон услышать друг друга зависит, поможет ли эта ситуация укрепить государство в условиях войны.

Политики не должны наживаться на кризисе

Общественное недовольство не должно становиться инструментом для личных амбиций и политического пиара. Подобные проблемы требуют конкретной работы, однако часть политиков использует резонансные темы для собственного продвижения вместо поиска решений.

Народные депутаты должны разрабатывать законопроекты и искать решения, а не записывать 500 тиктоков и раздувать ажиотаж вокруг этой темы, чтобы занять более выгодное положение,

– подчеркнул Ткачук.

Украине нужен диалог взрослых людей, осознающих последствия своих действий во время войны. Власть уже проводит консультации и реагирует на настроения, поэтому возможность выйти из кризиса сохраняется.

Есть ли выход из этого кризиса? Да. Ищут ли его? Да. Я верю в положительный результат прежде всего для украинской армии как основы защиты нашей государственности,

– сказал офицер ВСУ.

Главным критерием любых решений должна оставаться их польза для обороны страны, ведь внутренние споры не должны отвлекать от главного врага – России.

Ткачук объяснил реакцию общества на кризис: смотрите видео