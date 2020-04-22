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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Протесты предпринимателей: какие убытки несет бизнес из-за карантина

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      Из-за карантинных ограничений 70% компаний зарабатывают лишь половину прибылей, а еще 20% вообще треть. Такие данные озвучивают в бизнес-ассоциации. Подтверждением тому являются бунты предпринимателей в разных регионах Украины.

      Владелец сети из 30 заведений по всей Украине Дмитрий Борисов рассказал 24 каналу, что из-за карантина его бизнес оказался на грани выживания.

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      "На середину марта у нас работало 4 тысячи человек, сейчас работает 17. Конечно пытаемся пристроить большую часть в сферы, которые таки работают, в те же супермаркеты. Но большинство в так называемом неоплачиваемом отпуске", – пояснил владелец сети ресторанов Дмитрий Борисов.

      Средства доставки получают лишь 10% от объема заказов, который был раньше. В придачу – треть прибыли сейчас собирают компании доставки.

      Мы не какой-то там большой бизнес, который имеет большие подушки безопасности. Забудьте об этом. Мы бедная страна, страна самозанятых,
      – сообщил владелец сети ресторанов Дмитрий Борисов.

      На восстановление может уйти до полугода, считает ресторатор. Ведь многие люди потеряли работу, и не пойдут сразу по завершению карантина тратить деньги в ресторанах.


      Дмитрий Борисов / Фото The Village Україна

      Так же сейчас парализован весь гостинично-ресторанный бизнес. По данным бизнес-ассоциации 70% предпринимателей потеряли более половины своей прибыли.

      "А еще почти 20% компаний потеряли от 50% до 75% доходов. Это сложная статистика для компаний, по этому же опросу мы видим, что четверть компаний вынуждены сократить зарплату своим людям", – пояснила директор Европейской бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

      Запорожье

      О своем недовольстве карантинными ограничениями заявили сразу в нескольких областях. В Запорожье предприниматели на сотни авто проехали по городу к областной администрации.

      Бросили своих на произвол судьбы. Тысячи предпринимателей остались без средств существования. Нет никакой помощи ни от государства, ни от города, ни от области – вот это страшно,
      – заявила председатель Запорожского союза предпринимателей Лидия Кривенко.

      Люди хотят работать, соблюдая меры безопасности. А еще требуют материальной поддержки от государства, которое, мол, несправедливо, лишило их заработка и нанесло ущерб.

      Одесса

      Также в Одессе предприниматели требовали, чтобы для них карантин ослабили и пооткрывали рынки. Людей возмущает, что некоторые торговые центры и рынки работают, а мелкие закрылись.

      Те украинцы, которые работу не потеряли, к карантину относятся с пониманием, но тоже уже хотят вернуться к привычному режиму работы.

      Впрочем простаивать бизнес будет как минимум до 12 мая. Только тогда Кабмин предполагает ослабление карантинных ограничений.


      Как пострадает бизнес из-за карантина / инфографика 24 канала
       

      Автор: Анна Калюжная
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Новости Одессы Новости Запорожья Новости Киева Бизнес
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