Протесты в Грузии: между участниками и полицией произошла потасовка – фото
В Тбилиси у парламента Грузии продолжаются протесты. Участники акции пытались замкнуть главный подъезд, но им помешали правоохранители. В то же время суд вынес приговор 12 задержанным протестующим.
Протестующие символически повесили замок на заборе у здания администрации правительства Грузии в Тбилиси, сообщает IPN.
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Попытки его поставить привели к небольшому противостоянию правоохранителей и протестующих. Обе стороны остаются на месте происшествия. У парламента несколько дней назад накануне силовики "зачистили" палаточный городок и задержали почти 40 демонстрантов.
Толкотня под парламентом в Тбилиси / Источник: interpressnews.ge
Замок на заборе возле парламента / Источник: interpressnews.ge
Кроме того, 21 ноября представители оппозиции и общественные активисты запланировали акцию протеста у здания администрации правительства.
Толкотня возле парламента в Грузии 21 ноября / Источник: interpressnews.ge
В то же время в Тбилисском городском суде ночью вынесли приговор 12 активистам оппозиции, задержанных 18 ноября во время разгона акции протеста у парламента Грузии.
К административному аресту приговорили десять человек, в том числе восемь общественных активистов и двух представителей оппозиционной партии "Единое национальное движение". Еще двое активистов получили устное предупреждение и штраф. Судья перенес рассмотрение дел еще 25 задержанных.
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Протесты в Тбилиси у парламента Грузии: основное
В июне этого года правящая партия "Грузинская мечта" уступила требованиям оппозиции и участников акций протеста в июне и июле 2019 года. Там пообещали перейти со смешанной системы парламентских выборов на пропорциональную до 2020 года.
- Подготовленный соответствующий законопроект 14 ноября на голосовании провалили сами депутаты от "Грузинской мечты".
- Оппозиция и общественные активисты обвинили власть в обмане, а в самой правящей партии возник кризис – сразу 12 депутатов покинули парламентское большинство.
- Протестировать начали 14 ноября. Уже 17 ноября у всех трех входов в парламент разбили палатки и установить круглосуточное дежурство.
- Через несколько дней, 18 ноября, протестующие мешками со строительным мусором и песком перекрыли улицы, по которым депутаты на служебных автомобилях подъезжают к зданию.
- В этот же день полиция разогнала протестующих, "зачистила" палатки и баррикады. При этом полицейские применяли слезоточивый газ и водометы.
- Во время "зачистки" задержали 37 участников акций. Шесть человек пострадали, среди них – двое правоохранителей. Сейчас протесты продолжаются – участники акции требуют выполнения требований.