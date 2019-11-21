Протесты в Грузии: между участниками и полицией произошла потасовка – фото

В Тбилиси у парламента Грузии продолжаются протесты. Участники акции пытались замкнуть главный подъезд, но им помешали правоохранители. В то же время суд вынес приговор 12 задержанным протестующим.

Протестующие символически повесили замок на заборе у здания администрации правительства Грузии в Тбилиси, сообщает IPN.

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Попытки его поставить привели к небольшому противостоянию правоохранителей и протестующих. Обе стороны остаются на месте происшествия. У парламента несколько дней назад накануне силовики "зачистили" палаточный городок и задержали почти 40 демонстрантов.



Толкотня под парламентом в Тбилиси / Источник: interpressnews.ge

Замок на заборе возле парламента / Источник: interpressnews.ge

Кроме того, 21 ноября представители оппозиции и общественные активисты запланировали акцию протеста у здания администрации правительства.



Толкотня возле парламента в Грузии 21 ноября / Источник: interpressnews.ge

В то же время в Тбилисском городском суде ночью вынесли приговор 12 активистам оппозиции, задержанных 18 ноября во время разгона акции протеста у парламента Грузии.

К административному аресту приговорили десять человек, в том числе восемь общественных активистов и двух представителей оппозиционной партии "Единое национальное движение". Еще двое активистов получили устное предупреждение и штраф. Судья перенес рассмотрение дел еще 25 задержанных.

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Протесты в Тбилиси у парламента Грузии: основное

В июне этого года правящая партия "Грузинская мечта" уступила требованиям оппозиции и участников акций протеста в июне и июле 2019 года. Там пообещали перейти со смешанной системы парламентских выборов на пропорциональную до 2020 года.