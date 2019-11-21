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      Протести у Грузії: між учасниками та поліцією сталася штовханина – фото

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      Під будівлею уряду у Тібілі – штовханина між протестувальниками і поліцією / Ілюстративне фото (Clickmedia)

      У Тбілісі біля парламенту Грузії тривають протести. Учасники акції намагалися замкнути головний під’їзд, але їм завадили правоохоронці. Водночас суд виніс вирок 12 затриманим протестувальникам.

      Протестувальники символічно повісили замок на паркані біля будівлі адміністрації уряду Грузії в Тбілісі, повідомляє IPN.

      Важливо: Тбілісі протестує: все, що потрібно знати про мітинги в Грузії

      Спроби його поставити призвели до невеликого протистояння правоохоронців та протестувальників. Обидві сторони залишаються на місці події. Біля парламенту кілька днів тому напередодні силовики "зачистили" наметове містечко та затримали майже 40 демонстрантів.

      Протести у Грузії
      Штовханина під парламентом у Тбілісі/ Джерело: interpressnews.ge

      Протести у Грузії
      Замок на паркані біля парламенту/ Джерело: interpressnews.ge

      Окрім того, 21 листопада представники опозиції і громадські активісти запланували акцію протесту біля будівлі адміністрації уряду.

      Протести у Грузії
      Штовханина біля парламенту у Грузії 21 листопада/ Джерело: interpressnews.ge

      Водночас у Тбіліському міському суді вночі винесли вирок 12 активістам опозиції, яких затримали 18 листопада під час розгону акції протесту біля парламенту Грузії.

      До адміністративного арешту засудили десятьох осіб, зокрема вісьмох громадських активістів та двох представників опозиційної партії "Єдиний національний рух". Ще двоє активістів отримали усне попередження та штраф. Суддя переніс розгляд справ ще 25 затриманих.

      Читайте також: У Тбілісі поліція атакувала демонстрантів газом та водометами: фото та відео

      Проести у Тбілісі біля парламенту Грузії: основне

      У червні цього року правляча партія "Грузинська мрія" поступилася вимогам опозиції та учасників акцій протесту у червні та липні 2019 року. Там пообіцяли перейти зі змішаної системи парламентських виборів на пропорційну до 2020 року.

      • Підготовлений відповідний законопроєкт 14 листопада на голосуванні провалили самі ж депутати від "Грузинської мрії".
      • Опозиція і громадські активісти звинуватили владу в обмані, а в самій правлячій партії виникла криза – відразу 12 депутатів покинули парламентську більшість.
      • Протестувати почали 14 листопада. Уже 17 листопада біля всіх трьох входів до парламенту розбили намети та встановити цілодобове чергування.
      • Через кілька днів,18 листопада, протестувальники мішками з будівельним сміттям і піском перекрили вулиці, якими депутати на службових автомобілях під'їжджають до будівлі.
      • Цього ж дня поліція розігнала пікетувальників, "зачистила" намети та барикади. При цьому поліцейські застосовували сльозогінний газ та водомети.
      • Під час "зачистки" затримали 37 учасників акцій. Шестеро осіб постраждали, серед них – двоє правоохоронців. Наразі протести тривають – учасники акції вимагають виконання вимог.
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      Теги: Новини України Новини політики Новини Грузії Україна – Росія
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