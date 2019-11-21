Протести у Грузії: між учасниками та поліцією сталася штовханина – фото

У Тбілісі біля парламенту Грузії тривають протести. Учасники акції намагалися замкнути головний під’їзд, але їм завадили правоохоронці. Водночас суд виніс вирок 12 затриманим протестувальникам.

Протестувальники символічно повісили замок на паркані біля будівлі адміністрації уряду Грузії в Тбілісі, повідомляє IPN.

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Спроби його поставити призвели до невеликого протистояння правоохоронців та протестувальників. Обидві сторони залишаються на місці події. Біля парламенту кілька днів тому напередодні силовики "зачистили" наметове містечко та затримали майже 40 демонстрантів.



Штовханина під парламентом у Тбілісі/ Джерело: interpressnews.ge



Замок на паркані біля парламенту/ Джерело: interpressnews.ge

Окрім того, 21 листопада представники опозиції і громадські активісти запланували акцію протесту біля будівлі адміністрації уряду.



Штовханина біля парламенту у Грузії 21 листопада/ Джерело: interpressnews.ge

Водночас у Тбіліському міському суді вночі винесли вирок 12 активістам опозиції, яких затримали 18 листопада під час розгону акції протесту біля парламенту Грузії.

До адміністративного арешту засудили десятьох осіб, зокрема вісьмох громадських активістів та двох представників опозиційної партії "Єдиний національний рух". Ще двоє активістів отримали усне попередження та штраф. Суддя переніс розгляд справ ще 25 затриманих.

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Проести у Тбілісі біля парламенту Грузії: основне

У червні цього року правляча партія "Грузинська мрія" поступилася вимогам опозиції та учасників акцій протесту у червні та липні 2019 року. Там пообіцяли перейти зі змішаної системи парламентських виборів на пропорційну до 2020 року.