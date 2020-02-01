В России снова протестовали из-за изменений Путина в Конституции, есть задержанные: фото

В российском Петербурге состоялась акция протеста из-за изменений в конституции страны, которые хочет ввести Владимир Путин. Во время акции задержали 8 человек.

Акцию проводили в центре Петербурга – на Сенатской площади, сообщает российское издание "МБХ медиа".

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Протесты в Петербурге

Тамошние правоохранители задержали 4 активистов, которые стояли с плакатами "Нет Путинским поправкам к Конституции". Впоследствии издание добавило, что задержали еще 4 человек – всего 8. Через несколько часов их отпустили из отделений.



Протесты в Петербурге/ Фото из соцсетей

Местные СМИ также сообщают, что одному из задержанных вызвали "скорую", поскольку он ударился головой об асфальт.

Среди задержанных – местные активисты Евгений Мусин, Марина Кен, Александр Тонконогов, Али Кантемир и Владимир Шипицын. О том, в чем их обвиняют, не сообщается.

Всего 7 задержанных на Сегатской, последние двое спокойно отстояли в пикетах и уже ходили, догнали бегом в парке pic.twitter.com/XNUBpLXYtS — Dave Frenkel (@merr1k) February 1, 2020

Протесты в Екатеринбурге

Митинг против внесения поправок к Конституции России состоялись также в Екатеринбурге на площади Обороны. На акцию пришли около 150 человек.

Собравшиеся держали в руках плакаты с надписями: "Гарант есть, гарантий нет" и "Руки прочь от Конституции".

К теме. Участники митингов отмечают, что поправки в конституцию вносят для укрепления власти Владимира Путина, в каком бы статусе он не находился. Вопрос правки они требуют вынести на референдум.



Протесты в Екатеринбурге/ Источник: novayagazeta.ru

На митинге приняли манифест, акция в Екатеринбурге продолжалась полтора часа и завершилась без задержаний.

Что Путин хочет сделать с конституцией РФ?

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства. Перед этим российский президент Владимир Путин объявил предложения об изменении Конституции. Поэтому свое решение Медведев считает правильным. Новым премьером России станет Михаил Мишустин.

Стоит знать, что предложенные российским президентом изменения являются самыми масштабными политическими реформами в истории России после принятия Конституции в 1993 году.

Путин планирует:

Изменить процедуру назначения правительства страны. Премьера, а также его заместителей и министров будет утверждать парламент; По-новому назначать руководителей силовых ведомств. Президент будет назначать их после консультаций с Советом Федерации; Перераспределить полномочия между ветвями власти, наделить полномочиями Государственный совет и позволить ей увольнять судей Верховного и Конституционного судов; Изменить пункт о запрете одному и тому же человеку занимать должность президента более 2 сроков подряд; Кандидат в президенты перед баллотированием будет вынужден прожить в России 25 лет (пока действует возрастной ценз в 10 лет); Президент не может иметь иностранное гражданство или вид на жительство (даже в прошлом).

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Эксперты также считают, что таким образом нынешний глава Кремля хочет упростить себе получение контроля над властью в стране после завершения его президентского срока. В 2024 году он не может баллотироваться в президенты России. Сейчас Конституция запрещает занимать эту должность более двух сроков подряд.