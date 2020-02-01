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      У Росії знову протестували через зміни Путіна до конституції, є затримані: фото

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      У Петербурзі затримали учасників акції проти змін до Конституції РФ / Фото з соцмереж

      У російському Петербурзі відбулася акція протесту через зміни до конституції країни, які хоче запровадити Володимир Путін. Під час акції затримали 8 осіб.

      Акцію проводили у центрі Петербурга – на Сенатській площі, повідомляє російське видання "МБХ медиа".

      До теми: У Москві протести через зміни Путіна до конституції  фото та відео

      Протести в Петербурзі

      Тамтешні правоохоронці затримали 4 активістів, які стояли із плакатами "Ні Путінським поправкам до Конституції". Згодом видання додало, що затримали ще 4 осіб – загалом 8. Через декілька годин їх відпустили із відділків.


      Протести у Петербурзі/ Фото з соцмереж

      Місцеві ЗМІ також повідомляють, що одному із затриманих викликали "швидку", оскільки він вдарився головою об асфальт.

      Серед затриманих – місцеві активісти Євген Мусін, Марина Кен, Олександр Тонконогов, Алі Кантемир і Володимир Шіпіцин. Про те, у чому їх звинувачують, не повідомляється.

      Протести в Єкатеринбурзі

      Мітинг проти внесення поправок до Конституції Росії відбулись також у Єкатеринбурзі на площі Оборони. На акцію прийшли близько 150 осіб.

      Присутні тримали в руках плакати з написами: "Гарант є, гарантій немає" і "Руки геть від Конституції".

      До теми.  Учасники мітингів наголошують, що поправки до конституції вносять для зміцнення влади Володимира Путіна, в якому б статусі він не перебував. Питання правки вони вимагають винести на референдум.

      Єкатеринбург
      Протести в Єкатеринбурзі/ Джерело: novayagazeta.ru

      На мітингу прийняли маніфест, акція в Єкатеринбурзі тривала півтори години і завершилася без затримань.

      Що Путін хоче зробити із конституцією РФ?

      Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив про відставку уряду. Перед цим російський президент Володимир Путін оголосив пропозиції про зміну Конституції. Тому своє рішення Медведєв вважає правильним. Новим прем'єром Росії стане Михайло Мішустін.

      Варто знати, що запропоновані російським президентом зміни є наймасштабнішими політичними реформами в історії Росії після схвалення Конституції в 1993 році.

      Путін планує:

      • Змінити процедуру призначення уряду країни. Прем'єра, а також його заступників і міністрів буде затверджувати парламент;
      • По-новому призначати керівників силових відомств. Президент призначатиме їх після консультацій з Радою Федерації;
      • Перерозподілити повноваження між гілками влади, наділити повноваженнями Державну раду і дозволити їй звільняти суддів Верховного і Конституційного судів.
      • Змінити пункт про заборону одній і тій самій людині обіймати посаду президента понад 2 термінів поспіль;
      • Кандидат у президенти перед балотуванням буде змушений прожити в Росії 25 років (поки що діє віковий ценз в 10 років);
      • Президент не може мати іноземне громадянство або посвідку на проживання (навіть у минулому).

      Читайте також: Путін вирішив перевірити вирок активісту, який захищав українських моряків

      Експерти також вважають, що таким чином нинішній очільник Кремля хоче спростити собі отримання контролю над владою в країні після завершення його президентського терміну. У 2024 році він не може балотуватися в президенти Росії. Наразі Конституція забороняє обіймати цю посаду більше двох термінів поспіль.

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      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Протести Володимир Путін Новини Росії Відставка уряду Росії Новини політики Новини України
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