Против бывшего президента Молдовы Додона возбудили уголовное дело: подозревают в коррупции

Экс-президент Молдовы Игорь Додон подозревается в коррупции. Генеральная прокуратура страны возбудила против него уголовное дело.

Основанием стали одиозные видео, в которых бывший лидер республики получает от экс-главы Демократической партии Владимира Плахотника большой черный пакет. Предполагается, что в свертке были деньги, предназначенные для финансирования партии социалистов, которой тогда руководил Додон.

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Уголовное дело против Игоря Додона

Видеозаписи непубличной встречи Додона с Плахотником, датированные 2019 годом, только в 2020 году обнародовал молдавский депутат Юрий Ренице. В конце июня 2020 антикоррупционная прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела на основании этих роликов, отметив, что в ходе их проверки не выявила факта преступления.

Впрочем, 17 мая этого года Апелляционная палата Кишинева отменила решение суда не возбуждать уголовное дело против Додона и соответствующее распоряжение бывшего заместителя председателя Антикоррупционной прокуратуры Василия Левицкого. Уже 18 мая 2022 года Генеральная прокуратура Молдовы приняла новое решение:

Сегодня, 18 мая, исполняющий обязанности генпрокурора (Думитру Робу – ред. 24 канал) поручил возбудить уголовное дело по факту видеозаписей, появившихся в публичном пространстве летом 2019 года,

– заявила пресс-секретарь генпрокуратуры Молдовы Мариана Керпек.

Реакция Додона

Экс-президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал возбуждение против него уголовного дела в эфире "НТВ Молдова" – аналога росСМИ и транслирует 49% контента именно производства российской компании "НТВ". Он заявил, что его могут "арестовать незаконно".

Незаконно могут что-то сделать, провести обыски, арестовать на время. Я выдержу все, но после этого – держитесь! Я решил немного отойти, а вы своими действиями возвращаете меня вспять. Ну, ладно, пойдем и разберемся,

– пригрозил Додон нынешней власти страны.

Бывший президент республики добавил, что не намерен при этом уезжать из Молдовы.

Игорь Додон – пятый президент Молдовы (2016 – 2020 годы), пророссийский политик, экс-глава Партии социалистов, действующий депутат парламента республики. В 2020 году проиграл выборы президента лидеру партии "Действие и Солидарность" Майе Санду.

Напомним, что ранее Игорь Додон официально признан подозреваемым в причастности к хищению 12 миллионов долларов по делу Energocom. Он заверил, что не виновен и намерен сотрудничать со следствием.

Кроме того, бывшего лидера также подозревали в причастности к хищению государственных средств из-за схемы закупки электроэнергии предприятием "Эпегдосом". Утверждалось, что компания вступила в коррупционный сговор с сотрудниками Минэкономики страны, Национального агентства по регулированию энергетики, а также лицами гражданства другой страны.

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