Офис генпрокурора, вероятно, открыл дело против всех депутатов ОПЗЖ

Против всех депутатов от запретной "Оппозиционной платформы – за жизнь" могли возбудить уголовное дело. В Офисе генпрокурора пока не подтверждают.

Представителей ОПЗЖ подозревают в госизмене. Об этом сообщил военный Юрий Гудыменко. Он подавал запрос в ноябре 2022 года, а теперь получил от Офиса генпрокурора соответствующее письмо.

Кстати говоря В Раде собираются подписи за лишение мандатов выходцев из ОПЗЖ

Дело было поручено следователям Главного следственного управления Государственного бюро расследований. Они должны провести досудебное расследование. Ведомости уже внесли в ЕРДР.

Правда, в пресс-службе Офиса генпрокурора в комментарии 24 канала сообщили, что пока такой информации нет. То есть, официально подтвердить сообщения пока не могут.

Депутаты могли помогать России

Впрочем, Гудыменко обнародовал выписку из ЕРДР, где указано, что депутаты ОПЗЖ помогали России в проведении подрывной деятельности против Украины. Они выражают официальную позицию государства-агрессорки в условиях военного положения.



Выдержка из ЕРДР / Фото из фейсбука Юрия Гудыменко



Дело против депутатов ОПЗЖ / Фото из фейсбука Юрия Гудыменко

Отметим, статья о "Государственной измене" предусматривает наказание в виде заключения от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без нее. Однако за измену в условиях военного положения грозит лишение свободы до 15 лет или даже пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.