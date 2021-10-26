Против Кивы открыли дело за "празднование" убийства Бандеры со стрельбой

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что против скандального нардепа Ильи Кивы возбудили уголовное дело за "празднование" годовщины смерти Степана Бандеры. Однако подозрение ему пока не вручили.

Причиной возбуждения уголовного дела стала стрельба из автоматического оружия, которую Кива снял на видео.

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Подозрение пока не вручили

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что против скандального нардепа возбуждено уже не одно уголовное дело. Стрельба "в честь смерти" Бандеры только пополнила эту "коллекцию".

Однако Венедиктова не уточнила квалификацию преступления Кивы. По ее словам, она об этом сообщит, когда подпишет подозрение политику.

По народному депутату у нас есть дела, и их в принципе по этому народному депутату достаточно много. Я не могу по каждому внесению в ЕРДР выходить и о чем-то говорить и комментировать. Когда в подобных делах идет привлечение, у нас должны быть хотя бы экспертизы. Без них не о чем говорить,

– заявила Венедиктова.

По словам генпрокурора, о других деталях говорить пока еще рано, потому что следствие продолжается.

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