Напряжение очень большое: почему Маск вмешивается в выборы в Германии

Власти Германии планируют провести внеочередные выборы в 2025 году. Илона Маска обвиняют в попытке вмешаться в это. Он выразил поддержку ультраправой пророссийской партии, которая называется "Альтернатива для Германии".

Немецкий политолог Сергей Сумленный рассказал 24 Каналу, что Маск имеет персональную заинтересованность в этом. Вероятно, ему нравится быть человеком, у которого есть власть сбросить или создать правительство в другой стране.

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Намерения Илона Маска

По словам Сергея Сумленного, Илон Маск считает, что его личный бренд добавляет ему веса в мире. Недавно у него было интервью с лидером праворадикальной партии "Альтернатива для Германии".

Маск втянул ее в мировое медийное пространство, чтобы показать с хорошей стороны. Это было призывом, чтобы Соединенные Штаты Америки поддерживали эту партию,

– сказал он.

По мнению политолога, Маску нравится роль человека, который меняет политический мир других стран. Он считает, что имеет власть это делать.

Никто не знает, будут ли иметь амбиции Илона Маска успех, ведь неизвестно, как долго Дональд Трамп будет держать его в своей администрации.

Вмешательство в немецкие выборы

Политолог отметил, что немецкие власти выражает призывы об открытии уголовных дел против Маска за вмешательство в выборы.

Были предложения оштрафовать партию "Альтернатива для Германии" за получение нелегального финансирования их предвыборной кампании Маском, однако, по словам Сумленного, юридически доказать это почти нереально.

Напряжение очень большое, но я не вижу, как это можно прекратить, ведь с правовой точки зрения инструментов не так много,

– объяснил он.

Напомним, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 27 декабря 2024 года распустил парламент после распада правящей коалиции и вотума недоверия канцлеру Олафу Шольцу. Внеочередные выборы в Бундестаг состоятся 23 февраля 2025 года, чтобы обеспечить стабильное большинство и дееспособное правительство.