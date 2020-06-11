За шапку и "балерину": против Порошенко откроют дела о циничном хулиганстве, – адвокат
Офис генпрокурора собирается открыть против Петра Порошенко еще два уголовных дела. Речь идет якобы о хулиганстве, совершенном лидером "Европейской Солидарности" в феврале 2019 "с особым цинизмом".
Об этом рассказал адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Илья Новиков. Как пишет Интерфакс-Украина, юрист о новых делах против своего клиента узнал из неофициальных источников в Офисе генпрокурора.
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Сюжет таков: "Хулиганство, совершенное бывшим пятым президентом Порошенко с особым цинизмом и пренебрежением к обществу",
– сказал Новиков.
По его словам, речь идет о двух эпизодах – 25 и 27 февраля 2019 – в Запорожье и Червонограде.
Позиция защиты Порошенко такова:
- Все это – политические преследования и стиль поведения, заимствованный из России. Ведь там чиновники не переживают о законности или репутации, а лишь выполняют указания сверху.
Что это за хулиганство, о котором, вероятно, говорил Новиков:
- Петр Порошенко на встрече с жителями Запорожье 27 февраля 2019 снял шапку с девушки в толпе.
- В Червонограде Порошенко встречался с горняками, во время чего грубо ответил на возглас из толпы: "Ты такой шахтер, как я балерина". Инцидент случился, правда, 23 февраля, однако видео обнародовали 25-го.
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Коротко о вручении подозрения Порошенко 10 июня
- Порошенко объявили подозрение в Офисе генпрокурора 10 июня – из-за назначения Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки.
- Однако сам Порошенко говорит, что это была лишь попытка вручения подозрения, к тому же – незаконна, ведь генеральный прокурор не участвовала в этом процессе.