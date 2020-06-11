Офис генпрокурора собирается открыть против Петра Порошенко еще два уголовных дела. Речь идет якобы о хулиганстве, совершенном лидером "Европейской Солидарности" в феврале 2019 "с особым цинизмом".

Об этом рассказал адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Илья Новиков. Как пишет Интерфакс-Украина , юрист о новых делах против своего клиента узнал из неофициальных источников в Офисе генпрокурора.

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Сюжет таков: "Хулиганство, совершенное бывшим пятым президентом Порошенко с особым цинизмом и пренебрежением к обществу",

– сказал Новиков.

По его словам, речь идет о двух эпизодах – 25 и 27 февраля 2019 – в Запорожье и Червонограде.

Позиция защиты Порошенко такова:

Все это – политические преследования и стиль поведения, заимствованный из России. Ведь там чиновники не переживают о законности или репутации, а лишь выполняют указания сверху.

Что это за хулиганство, о котором, вероятно, говорил Новиков:

Петр Порошенко на встрече с жителями Запорожье 27 февраля 2019 снял шапку с девушки в толпе.

В Червонограде Порошенко встречался с горняками, во время чего грубо ответил на возглас из толпы: "Ты такой шахтер, как я балерина". Инцидент случился, правда, 23 февраля, однако видео обнародовали 25-го.

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