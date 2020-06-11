Офіс генпрокурора збирається відкрити проти Петра Порошенка ще дві кримінальні справи. Мовиться начебто про хуліганство, вчинене лідером "Європейської Солідарності" у лютому 2019 року "з особливим цинізмом".

Про це розповів адвокат п'ятого президента України Петра Порошенка Ілля Новіков. Як пише Інтерфакс-Україна, юрист про нові справи проти свого клієнта дізнався з неофіційних джерел в Офісі генпрокурора.

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Сюжет такий: "Хуліганство, вчинене колишнім п'ятим президентом Порошенком з особливим цинізмом і зневагою до суспільства",

– сказав Новіков.

За його словами, мовиться про два епізоди – 25 та 27 лютого 2019 року – у Запоріжжі й Червонограді.

Позиція захисту Порошенка така:

Усе це – політичні переслідування і стиль поведінки, запозичений з Росії. Адже там чиновники не переймаються законністю чи репутацією, а лише виконують вказівки згори.

Що це за хуліганство, про яке, ймовірно, говорив Новіков:

Петро Порошенко на зустрічі із мешканцями Запоріжжя 27 лютого 2019 року зняв шапку з дівчини у натовпі.

у натовпі. У Червонограді Порошенко зустрічався з гірниками, під час чого грубо відповів на вигук з натовпу: "Ти такий шахтар, як я балерина". Епізод трапився, щоправда, 23 лютого, однак відео інциденту оприлюднили 25-го.

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