За шапку і "балерину": проти Порошенка відкриють справи про цинічне хуліганство, – адвокат
Офіс генпрокурора збирається відкрити проти Петра Порошенка ще дві кримінальні справи. Мовиться начебто про хуліганство, вчинене лідером "Європейської Солідарності" у лютому 2019 року "з особливим цинізмом".
Про це розповів адвокат п'ятого президента України Петра Порошенка Ілля Новіков. Як пише Інтерфакс-Україна, юрист про нові справи проти свого клієнта дізнався з неофіційних джерел в Офісі генпрокурора.
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Сюжет такий: "Хуліганство, вчинене колишнім п'ятим президентом Порошенком з особливим цинізмом і зневагою до суспільства",
– сказав Новіков.
За його словами, мовиться про два епізоди – 25 та 27 лютого 2019 року – у Запоріжжі й Червонограді.
Позиція захисту Порошенка така:
- Усе це – політичні переслідування і стиль поведінки, запозичений з Росії. Адже там чиновники не переймаються законністю чи репутацією, а лише виконують вказівки згори.
Що це за хуліганство, про яке, ймовірно, говорив Новіков:
- Петро Порошенко на зустрічі із мешканцями Запоріжжя 27 лютого 2019 року зняв шапку з дівчини у натовпі.
- У Червонограді Порошенко зустрічався з гірниками, під час чого грубо відповів на вигук з натовпу: "Ти такий шахтар, як я балерина". Епізод трапився, щоправда, 23 лютого, однак відео інциденту оприлюднили 25-го.
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Коротко про вручення підозри Порошенку 10 червня
- Порошенку оголосили підозру в Офісі генпрокурора 10 червня – через призначення Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.
- Однак сам Порошенко каже, що це була лише спроба вручення підозри, до того ж – незаконна, адже генеральний прокурор не брала участь у цьому процесі.