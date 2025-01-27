Против Порошенко просят применить санкции за уплату налогов в российский бюджет, – петиция
На народного депутата Украины Петра Порошенко предлагают наложить санкции.
Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Президента Украины. Авторы петиции отмечают, что деятельность политика нанесла существенный вред национальным интересам страны.
Обратите внимание С Медведчуком "отжал" нефтепровод и уже хочет остановить транзит роснефти, – эксперт о Порошенко
Детали
Основаниями для санкций против Петра Порошенко авторы петиции называют его участие в создании Партии регионов, работу в правительстве Николая Азарова, связи с представителями российской православной церкви и бизнес, который платил налоги в Россию даже после начала войны.
Данные свидетельствуют о стабильном торговом сотрудничестве Петра Порошенко через принадлежащие ему компании с российскими партнерами даже в условиях вооруженной агрессии России против Украины. Получение, в результате такой деятельности прибыли, а также уплата налогов указывает на причастность Петра Порошенко к финансированию российской армии через деятельность своих компаний. Только одна Липецкая кондитерская фабрика, которая продолжала деятельность в России до 2017 года, уплатила 8,8 миллионов долларов США налогов в бюджет России. Это может быть основанием для применения санкций по Закону Украины "О санкциях",
– отмечается в петиции.
Кроме того, в тексте отмечается роль Порошенко в процессе ратификации Харьковских соглашений, что привели к ослаблению обороноспособности страны и аннексии Крыма. Обращение также акцентирует внимание на его действиях в контексте Минских соглашений, которые создали риски для суверенитета Украины. Вспоминают лидеру "Европейской солидарности" и финансирование "ЛДНР" на 1,5 миллиарда гривен и завладение вместе с Медведчуком нефтепродуктопроводом в интересах России.
"Петр Порошенко, находясь в то время на посту Президента Украины, использовал предоставленные ему полномочия и инструменты влияния, чтобы контракты с ЮАР были разорваны. А потом по требованию представителей рф организовал подписание от имени Украины контрактов на поставку угля с неподконтрольных территорий. Фамилия Порошенко фигурирует в уголовном производстве о завладении украинской частью нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление", что стало выгодным для российской федерации", – отмечают авторы петиции.
Также по словам автора петиции, Порошенко интенсивно поддерживал деятельность представительства российской церкви в Украине. В частности, по данным СМИ, лидер "Европейской солидарности" был диаконом УПЦ Московского патриархата. Позже в секретариате УПЦ МП уточнили, что Порошенко действительно поддерживал пророссийскую церковь, но служил не диаконом, а выполнял послушание пономаря.
"Петр Порошенко, поддерживая Украинскую православную церковь Московского патриархата, представители которой выражали поддержку и оправдание вооруженной агрессии России против Украины, мог участвовать в деятельности, которая прямо или косвенно способствовала агрессии России", – говорится в петиции.
Петиция предлагает принять меры для предупреждения деятельности Порошенко, которая может вредить Украине, и призывает ограничить его влияние на политическую и экономическую жизнь страны.
"Учитывая существующие факты и потенциальные угрозы национальной безопасности Украины, совершение Порошенко ряда действий, направленных на подрыв суверенитета Украины и содействие вооруженной агрессии России против Украины прошу принять меры для предотвращения дальнейшей деятельности, которая может вредить интересам Украины и внести предложение в Совет национальной безопасности и обороны Украины по применению персональных санкций к Петру Порошенко", – резюмируется в петиции.
Как сообщалось, "5 канал" удалил видео где менеджер "Севморзавода" принадлежавшего Порошенко, рассказывает как бизнес последнего работал в оккупированном Крыму и платил налоги в бюджет России.