Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Президента Украины. Авторы петиции отмечают, что деятельность политика нанесла существенный вред национальным интересам страны.

Обратите внимание С Медведчуком "отжал" нефтепровод и уже хочет остановить транзит роснефти, – эксперт о Порошенко

Детали

Основаниями для санкций против Петра Порошенко авторы петиции называют его участие в создании Партии регионов, работу в правительстве Николая Азарова, связи с представителями российской православной церкви и бизнес, который платил налоги в Россию даже после начала войны.

Данные свидетельствуют о стабильном торговом сотрудничестве Петра Порошенко через принадлежащие ему компании с российскими партнерами даже в условиях вооруженной агрессии России против Украины. Получение, в результате такой деятельности прибыли, а также уплата налогов указывает на причастность Петра Порошенко к финансированию российской армии через деятельность своих компаний. Только одна Липецкая кондитерская фабрика, которая продолжала деятельность в России до 2017 года, уплатила 8,8 миллионов долларов США налогов в бюджет России. Это может быть основанием для применения санкций по Закону Украины "О санкциях",

– отмечается в петиции.

Кроме того, в тексте отмечается роль Порошенко в процессе ратификации Харьковских соглашений, что привели к ослаблению обороноспособности страны и аннексии Крыма. Обращение также акцентирует внимание на его действиях в контексте Минских соглашений, которые создали риски для суверенитета Украины. Вспоминают лидеру "Европейской солидарности" и финансирование "ЛДНР" на 1,5 миллиарда гривен и завладение вместе с Медведчуком нефтепродуктопроводом в интересах России.

"Петр Порошенко, находясь в то время на посту Президента Украины, использовал предоставленные ему полномочия и инструменты влияния, чтобы контракты с ЮАР были разорваны. А потом по требованию представителей рф организовал подписание от имени Украины контрактов на поставку угля с неподконтрольных территорий. Фамилия Порошенко фигурирует в уголовном производстве о завладении украинской частью нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление", что стало выгодным для российской федерации", – отмечают авторы петиции.

Также по словам автора петиции, Порошенко интенсивно поддерживал деятельность представительства российской церкви в Украине. В частности, по данным СМИ, лидер "Европейской солидарности" был диаконом УПЦ Московского патриархата. Позже в секретариате УПЦ МП уточнили, что Порошенко действительно поддерживал пророссийскую церковь, но служил не диаконом, а выполнял послушание пономаря.

"Петр Порошенко, поддерживая Украинскую православную церковь Московского патриархата, представители которой выражали поддержку и оправдание вооруженной агрессии России против Украины, мог участвовать в деятельности, которая прямо или косвенно способствовала агрессии России", – говорится в петиции.

Петиция предлагает принять меры для предупреждения деятельности Порошенко, которая может вредить Украине, и призывает ограничить его влияние на политическую и экономическую жизнь страны.

"Учитывая существующие факты и потенциальные угрозы национальной безопасности Украины, совершение Порошенко ряда действий, направленных на подрыв суверенитета Украины и содействие вооруженной агрессии России против Украины прошу принять меры для предотвращения дальнейшей деятельности, которая может вредить интересам Украины и внести предложение в Совет национальной безопасности и обороны Украины по применению персональных санкций к Петру Порошенко", – резюмируется в петиции.

Как сообщалось, "5 канал" удалил видео где менеджер "Севморзавода" принадлежавшего Порошенко, рассказывает как бизнес последнего работал в оккупированном Крыму и платил налоги в бюджет России.