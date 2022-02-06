Против предоставления оружия и войск НАТО в Украине: Земан отметился скандальным заявлением

Президент Чехии Милош Земан раскритиковал правительство за решение предоставить оружие Украине. Более того, он выступил против введения чешских войск в составе НАТО к восточным границам альянса.

Чешский президент выступил за то, чтобы правительство не предоставило оружие Украине, а продало его. Кроме того, Земан отметился заявлениями о чешских войсках в НАТО.

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Земан не верит в наступление Кремля

Президент Чехии Милош Земан заявил, что не верит в полномасштабное вторжение России в Украину. Поэтому он раскритиковал правительство за то, что то бесплатно передает оружие Украине, а не продает его.

Кроме того, по словам Земана, если возникнет новый конфликт, то он сосредоточится только на Востоке Украины – на территории уже оккупированной части Донбасса.

Также чешский президент категорически выступил против того, чтобы чешских военные в составе сил НАТО ввели к восточным границам альянса.

Я считаю это бряцанием оружия,

– заявил Земан.

Земан не первый делает такие заявления

Милош Земан не первый европейский президент, который делает странные заявления относительно Украины. Например, недавно в эпицентре такого скандала был его хорватский президент Зоран Миланович.

Хорватский лидер назвал Революцию Достоинства "госпереворотом", и заявил, что Хорватия отзовет своих военных, если НАТО решит ввести контингент в Украину.

Правительство Хорватии раскритиковало президента, как и украинский МИД. После всех своих заявлений Миланович оказался в базе "Миротворца", однако от своих слов он не отказался.

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