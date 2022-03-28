Против только одна партия, – Лещенко о фейке об отказе парламента Австрии слушать Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский готов выступить перед австрийскими депутатами. Пока против выступили только ультранационалисты, известные пророссийскими взглядами.

Владимир Зеленский готов выступить перед австрийским парламентом. Сейчас для этого существует только одна преграда, масштабы которой пытается раздуть российская пропаганда.

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Фейк россиян

Против выступления Зеленского перед австрийскими депутатами выступила только одна партия. Ультранационалисты, известные сходством своими взглядами к российским нарративам, отличились и на этот раз.

Российская пропаганда заявила, что "парламент Австрии отказался слушать Зеленского". На самом же деле украинский президент выступит перед парламентариями, как только они достигнут консенсуса по этому вопросу.

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