Против Порошенко могут появиться дополнительные изобличающие показания, – эксперты

При расследовании дела экс-нардепа Онищенко возникнет вопрос о компромиссе. И вполне вероятно, что он может дать показания против пятого президента Украины.

Такое мнение 24 каналу высказали эксперты Андрей Вигиринский и Александр Леменов.

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По словам Вигиринского, соглашение со следствием может быть достигнуто, если Онищенко компенсирует нанесенный государству ущерб. Аргументом для суда также могут стать разоблачительные показания по другим преступлениям. Могут сработать доказательства тотальной коррупции политиков в Украине, которые Онищенко не обнародовал. Если они у него, конечно, есть.

Если у Онищенко есть информация о схемах, где задействованы компании, аффилированные с Порошенко, это одно дело. Если аудиозаписи, то они добыты незаконным путем. Но если их достоверность будет установлено экспертизой, то это, в первую очередь, публичная дополнительная дискредитация Порошенко,

– отмечает Вигиринский.

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Основатель экспертной организации StateWatch Александр Леменов отмечает: вполне вероятно, что Онищенко обладает кейсами в отношении Порошенко, которые связаны с коррупцией.

Кейсы, которые расследует Государственное бюро расследований против Порошенко, малоперспективны. А вот показания Онищенко могут стать основанием для привлечения Порошенко к уголовной ответственности. Всей фабулы мы не знаем. Он обнародовал только то, что ему выгодно,

– замечает Леменов.

В чем подозревают Онищенко?

Александр Онищенко – украинский олигарх, нефтегазовый трейдер, бывший народный депутат восьмого созыва – группа "Воля народа".

Политика обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного у госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам с 2013 по 2016 год. Из-за этого государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

В 2016 году парламент лишил тогдашнего нардепа Онищенко депутатского иммунитета и дал согласие на арест. Впрочем, он на то время уже находился за пределами Украины. По разным данным Онищенко находился в Великобритании, Австрии, Италии, Испании.

После своего бегства экс-депутат заявил, что с помощью встроенного в наручные часы устройства делал аудиозаписи разговоров президента Петра Порошенко, на которых тогдашний глава государства якобы дает указания депутатам, как голосовать за законы.

3 декабря Онищенко задержали в немецком городе Аахен. Немецкий суд должен принять решение о дальнейшей экстрадиции Онищенко в Украину и определить меру пресечения на период рассмотрения этого вопроса.



Уголовные производства против Порошенко в цифрах/ Инфографика 24 канала