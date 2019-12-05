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      Против Порошенко могут появиться дополнительные изобличающие показания, – эксперты

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      Экс-нардепа Онищенко задержали в Германии / gettyimages.com

      При расследовании дела экс-нардепа Онищенко возникнет вопрос о компромиссе. И вполне вероятно, что он может дать показания против пятого президента Украины.

      Такое мнение 24 каналу высказали эксперты Андрей Вигиринский и Александр Леменов.

      Читайте также: Задержание Онищенко в Германии: против кого будет свидетельствовать коррумпированный экс-нардеп?

      По словам Вигиринского, соглашение со следствием может быть достигнуто, если Онищенко компенсирует нанесенный государству ущерб. Аргументом для суда также могут стать разоблачительные показания по другим преступлениям. Могут сработать доказательства тотальной коррупции политиков в Украине, которые Онищенко не обнародовал. Если они у него, конечно, есть.

      Если у Онищенко есть информация о схемах, где задействованы компании, аффилированные с Порошенко, это одно дело. Если аудиозаписи, то они добыты незаконным путем. Но если их достоверность будет установлено экспертизой, то это, в первую очередь, публичная дополнительная дискредитация Порошенко,
      – отмечает Вигиринский.

      Читайте также: Одиозного Онищенко задержали в Германии: факты об олигархе-беглеце

      Основатель экспертной организации StateWatch Александр Леменов отмечает: вполне вероятно, что Онищенко обладает кейсами в отношении Порошенко, которые связаны с коррупцией.

      Кейсы, которые расследует Государственное бюро расследований против Порошенко, малоперспективны. А вот показания Онищенко могут стать основанием для привлечения Порошенко к уголовной ответственности. Всей фабулы мы не знаем. Он обнародовал только то, что ему выгодно,
      – замечает Леменов.

      В чем подозревают Онищенко?

      Александр Онищенко – украинский олигарх, нефтегазовый трейдер, бывший народный депутат восьмого созыва – группа "Воля народа".

      порошенко
      Уголовные производства против Порошенко в цифрах/ Инфографика 24 канала

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики САП Александр Онищенко Петр Порошенко Коррупция НАБУ Государственное бюро расследований
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