Проти Порошенка можуть з’явитися додаткові викривальні свідчення, – експерти

При розслідуванні справи екснардепа Онищенка виникне питання про компроміс. І цілком імовірно, що він може дати свідчення проти п'ятого президента України.

Таку думку 24 каналу висловили експерти Андрій Вігірінський і Олександр Лємєнов.

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За словами Вігірінського, угода зі слідством може бути досягнута, якщо Онищенко компенсує завдані державі збитки. Аргументом для суду також можуть стати викривальні свідчення щодо інших злочинів. Можуть спрацювати докази тотальної корупції політиків в Україні, які Онищенко не оприлюднював. Якщо вони в нього, звичайно, є.

Якщо в Онищенка є інформація про схеми, де задіяні компанії, афільовані з Порошенком, це одна справа. Якщо аудіозаписи, то вони здобуті незаконним шляхом. Але якщо їхня достовірність буде встановлено експертизою, то це, в першу чергу, публічна додаткова дискредитація Порошенка,

– зазначає Вігірінський.

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Засновник експертної організації StateWatch Олександр Лємєнов зазначає: цілком імовірно, що Онищенко володіє кейсами відносно Порошенка, які пов’язані з корупцією.

Кейси, які розслідує Державне бюро розслідувань проти Порошенка, мало перспективні. А от свідчення Онищенка можуть стати підставою для притягнення Порошенка до кримінальної відповідальності. Всієї фабули ми не знаємо. Він оприлюднював тільки те, що йому вигідно,

– зауважує Лємєнов.

У чому підозрюють Онищенка?

Олександр Онищенко – український олігарх, нафтогазовий трейдер, колишній народний депутат восьмого скликання – група "Воля народу".

Політика звинувачують в організації схеми щодо перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами з 2013 по 2016 рік. Через це державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн.

У 2016 році парламент позбавив тодішнього нардепа Онищенка депутатського імунітету і дав згоду на арешт. Утім, він на той час уже перебував за межами України. За різними даними Онищенко перебував у Великобританії, Австрії, Італії, Іспанії.

Після своєї втечі ексдепутат заявив, що робив аудіозаписи за допомогою вмонтованого в наручний годинник пристрою розмов президента Петра Порошенка, на яких тодішній глава держави начебто дає вказівки депутатам, як голосувати за закони.

3 грудня Онищенка затримали в німецькому місті Аахен. Німецький суд має ухвалити рішення щодо подальшої екстрадиції Онищенка в Україну і визначити запобіжний захід на період розгляду цього питання.



Кримінальні провадження проти Порошенка в цифрах/ Інфографіка 24 каналу