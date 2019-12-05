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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ

      Проти Порошенка можуть з’явитися додаткові викривальні свідчення, – експерти

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      Екснардепа Онищенка затримали в Німеччині / gettyimages.com

      При розслідуванні справи екснардепа Онищенка виникне питання про компроміс. І цілком імовірно, що він може дати свідчення проти п'ятого президента України.

      Таку думку 24 каналу висловили експерти Андрій Вігірінський і Олександр Лємєнов.

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      За словами Вігірінського, угода зі слідством може бути досягнута, якщо Онищенко компенсує завдані державі збитки. Аргументом для суду також можуть стати викривальні свідчення щодо інших злочинів. Можуть спрацювати докази тотальної корупції політиків в Україні, які Онищенко не оприлюднював. Якщо вони в нього, звичайно, є.

      Якщо в Онищенка є інформація про схеми, де задіяні компанії, афільовані з Порошенком, це одна справа. Якщо аудіозаписи, то вони здобуті незаконним шляхом. Але якщо їхня достовірність буде встановлено експертизою, то це, в першу чергу, публічна додаткова дискредитація Порошенка,
      – зазначає Вігірінський.

      Читайте також: Одіозного Онищенка затримали в Німеччині: факти про олігарха-втікача

      Засновник експертної організації StateWatch Олександр Лємєнов зазначає: цілком імовірно, що Онищенко володіє кейсами відносно Порошенка, які пов’язані з корупцією.

      Кейси, які розслідує Державне бюро розслідувань проти Порошенка, мало перспективні. А от свідчення Онищенка можуть стати підставою для притягнення Порошенка до кримінальної відповідальності. Всієї фабули ми не знаємо. Він оприлюднював тільки те, що йому вигідно,
      – зауважує Лємєнов.

      У чому підозрюють Онищенка?

      Олександр Онищенко – український олігарх, нафтогазовий трейдер, колишній народний депутат восьмого скликання – група "Воля народу".

      порошенко
      Кримінальні провадження проти Порошенка в цифрах/ Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини політики САП Олександр Онищенко Новини України Петро Порошенко Корупція НАБУ Державне бюро розслідувань
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