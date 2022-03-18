Противник пытается установить жесткий административно-полицейский режим в Херсонской области

Оккупанты не оставляют попыток "сломить" население Херсонщины. Для этого они хотят установить жесткий административно-полицейский режим в области.

Об этом в своем своде рассказали в Генштабе ВСУ. В ведомстве отмечают, что врагу никак не удается реализовать задуманное, так что он продолжает всячески запугивать местное население.

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В Херсонской области хотят установить административно-полицейский режим

Так, на Таврическом направлении оккупанты стремятся установить жесткий административно-полицейский режим. Такие планы у русских наемников есть на те населенные пункты Херсонской области, которые они уже захватили.

Что касается Южнобужского направления, то там активных действий российских военных не обнаружили. Враг в настоящее время продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру, а также наращивать систему логистического обеспечения группировки.

В то же время в Генштабе ВСУ подчеркнули, что совместно с другими составляющими сил обороны сопротивляются российским агрессорам. Враги продолжают нести значительные потери не только среди личного состава, но и техники.

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