Про це у своєму зведенні розповіли у Генштабі ЗСУ. У відомстві зазначають, що ворогові ніяк не вдається реалізувати задумане, тож він продовжує всіляко залякувати місцеве населення.

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На Херсонщині хочуть встановити адміністративно-поліцейський режим

Так, на Таврійському напрямку окупанти прагнуть встановити жорсткий адміністративно-поліцейський режим. Такі плани в російських найманців є на ті населені пункти Херсонської області, які вони вже захопили.

Що ж стосується Південнобузького напрямку, то там активних дій російських військових не виявили. Наразі ворог продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру, а також нарощувати систему логістичного забезпечення угруповання.

Водночас у Генштабі ЗСУ підкреслили, що спільно з іншими складовими сил оборони чинять опір російським агресорам. Вороги продовжують зазнавати значних втрат не лише серед особового складу, а й техніки.

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