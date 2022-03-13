Противник сосредоточил свои силы на наступлении в зоне ООС, – Арестович

Алексей Арестович на очередном брифинге относительно российской агрессии против Украины сообщил, что оккупанты окончательно определились с направлением активных действий.

Арестович отметил, что противник сосредотачивает свои силы в зоне ООС.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий 3 недели войны

Он заверил, что украинские защитники сдерживают оккупантов и наносят мощные удары по вражеской военной силе.

Сегодня ночью было уничтожено значительное количество техники и живой силы противника в Херсонской области,

– сказал Арестович.

Утреннее обращение Арестовича – смотрите видео

Вас может заинтересовать: Под Николаевом оккупанты просто бросили технику среди поля и сбежали – смотрите видео