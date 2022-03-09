Противник существенно снизил темпы продвижения войск, но не отказался от наступления, – Генштаб

По данным Генштаба враг понес существенные потери и снизил темпы продвижения войск. Впрочем, наступление продолжается.

Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба. По их данным, враг дезориентирован и прибегает к дезертирству.

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Противник существенно снизил темпы продвижения войск, но не отказался от проведения наступательной операции. Российский оккупант понес потери в живой силе и технике, личный состав деморализован, сдается в плен или прибегает к дезертирству,

– сообщили в Генштабе.

Впрочем, враг продолжает сосредоточивать основные усилия на оцеплении города Киева, захвате городов Сумы, Харьков, Мариуполь, Николаев.

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