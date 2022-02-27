Противник выдохся, – Арестович о российских войсках

Во время брифинга 27 февраля военный обозреватель Борис Арестович рассказал, что российские захватчики перешли в тактическое отступление на отдельных участках. Это значит, что они выдохлись.

Сейчас по Украине относительная тишина, кроме Волновахи, которую уже взяли ВСУ мощной контратакой, а также северо-западных окраин Киева, где противник попытался продвинуться в отдельные группы, но попал под огненное поражение авиации и артиллерии украинских защитников.

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Часть российского войска разгромлена, часть выдвигается на север и занимает оборону в 15 – 20 километрах от Киева.

Это значит, что они перешли в тактическое отступление, что не может нас не радовать.

– заявил Арестович.

По его мнению, все указывает на то, что противник выдохся и бросил последние усилия на Киев, чтобы взять его на окраине. В Харькове захватчиков уже окружили и разгромили, то же происходит в Киеве.

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